So etwas hat es vorher noch nicht gegeben. Da hatte Carla Kriwet ihren Chefposten bei Bosch-Siemens Hausgeräte gerade erst aufgegeben, war vom Münchener Büro in ein neues gezogen zu Fresenius Medical Care, dem Dialysegeschäft von Fresenius. Im Mai hatte das Unternehmen die Personalie verkündet. Im Sommer entschied sich, dass ein neuer Aufsichtsratschef kommen würde. Im Oktober fingen beide an. Und schon am 5. Dezember musste das Unternehmen Kriwets Abschied verkünden.

Jede Personalentscheidung im deutschen Topmanagement ist ein Einzelfall, aber die vergangenen Monate haben viele solcher Einzelfälle gesehen, einige davon recht spektakulär, und bemerkenswert oft ging es dabei um Frauen. Dass jemand nur zwei Monate durchhält, ist die Ausnahme. Aber an der Spitze des Stahlkonzerns Thyssenkrupp schaffte es Martina Merz keine vier Jahre, ebenso ging es der Amerikanerin Melissa Di Donato beim Softwarekonzern SuSE. Länger blieb auch Christiana Riley nicht, Amerika-Chefin der Deutschen Bank. Die Personalchefin des Softwarekonzerns SAP, Sabine Bendiek, hat schon gesagt: Ende des Jahres hört sie auf, nach dann drei Jahren. Immerhin erfüllt sie damit ihren ersten Vorstandsvertrag komplett.