Unternehmen und Corona : Eine Vollbremsung wäre nicht verkraftbar

Ralf Schwarzkopf hat sein Wärmetechnik-Unternehmen Hotset aus Lüdenscheid in zwei Zonen aufgeteilt. Was zunächst absurd klingen mag, dient der Corona-Vorbeugung. Während in den Verwaltungsräume ein 2G-Hygienekonzept gilt, dürfen in der Werkstatt auch ungeimpfte, aber getestete Mitarbeiter nach einem 3G-Konzept arbeiten. Zettel im Betrieb weisen auf die Zonen hin. Schwarzkopf sagt, dass dieses Konzept mit den Mitarbeitern abgestimmt sei und dazu diene, einen reibungslosen Betrieb im Unternehmen zu garantieren. Für die Einteilung haben alle ihren Impfstatus freiwillig mitgeteilt. Es gehe ihm bei der Maßnahme nicht darum, Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, zu diskriminieren, sondern zu differenzieren. „Mitarbeiter die sich impfen lassen haben, sollen einen kleinen Teil ihrer Freiheiten zurückbekommen“, sagt der Unternehmer.

Hotset gibt damit die Wegrichtung dafür vor, was bald im ganzen Bundesgebiet bei steigenden Corona-Zahlen passieren könnte. In allen Bundesländern wird momentan nach Lösungen gesucht und die Arbeitgeberverbände, Branchenvereinigungen und Unternehmer reagieren darauf höchst unterschiedlich. So äußerte die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, dass jedes Unternehmen für sich entscheiden müsse, welche Regelungen praktikabel sind. Sowohl 2-G, als auch 3-G seien Lösungsansätze. „Betriebe vor Ort wissen am besten, was sinnvoll für ihre Beschäftigten und den Betrieb ist“, sagt eine Pressesprecherin.

„Bevölkerung braucht klare Aussagen“

Daneben fordert der Spitzenverband ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers über den Impf- und Genesenenstatus der Mitarbeiter. „Die Politik darf nicht verschlafen, dass wir eine klare Grundlage für die Fortentwicklung unserer betrieblichen Schutzkonzepte benötigen“, sagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Nach dem Vorschlag der BDA soll der Imp- und Genesenenstatus sowohl erfragt als auch gespeichert werden dürfen. „Ohne diese klare und eindeutige Grundlage werden alle Konzepte ins Leere laufen, sagt der Verbandspräsident.

Daneben plädiert der Verband dafür, dass Betriebsärzte die Auffrischungsimpfungen in den Unternehmen vornehmen sollen. Wer aufgrund seines Impfstatus nicht bei der Arbeit erscheinen kann, soll zudem keinen Lohn beanspruchen können. „Maßstab aller Maßnahmen müssen die Interessen derer sein, die mit einer Impfung in dieser Pandemie Verantwortung für sich und andere übernehmen“.

Damit spricht sich der Arbeitgeberverband für ein striktes Vorgehen mit nicht geimpften Mitarbeitern aus. In den Unternehmen in der ganzen Bundesrepublik, aber insbesondere in den Hochinzidenzregionen, sind die Positionen zum Corona-Krisenmanagement mal ähnlich und mal divergierend zu dieser Forderung. „Wenn wir könnten, würden wir 2-G am Arbeitsplatz einführen“, sagte beispielsweise Toralf Haag, Geschäftsführer des Industrieunternehmens Voith, am Dienstagabend vor Journalisten in Stuttgart. Aus rechtlichen Gründen sei das jedoch nicht möglich.

Der Konzern, der Papiermaschinen, Antriebstechnik und Ausrüstung für Wasserkraftwerke herstellt, hat seinen Sitz in Heidenheim. Die Region zählt zu den Gebieten mit der höchsten Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg. Im Unternehmen gebe es nur relativ wenige Corona-Fälle, sagte Haag.