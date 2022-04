Profitables Geschäft : Deutsche Investoren mögen Ungarn

Rangiert in der nationalen Gunst ganz oben: Audi betreibt am ungarischen Standort Györ eines der größten Motorenwerke der Welt. Bild: AFP

Neue Werkshallen, neue Fabriken: Beides entsteht in Ungarn ununterbrochen. Am Wochenende wurde die Produktionsstätte für den Schützenpanzer Lynx des Rüstungsherstellers Rheinmetall übergeben. Das Werk in Zalaegerszeg wird 500 Mitarbeiter beschäftigen. Neben der Produktion von Schützenpanzern findet dort auch Forschung und Entwicklung statt, später könnten noch andere Militärfahrzeuge gebaut werden. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vor mehr als drei Jahrzehnten bekam das unternehmerische Tun, dank internationaler Investoren, neuen Elan. Unabhängig von der jeweiligen Regierung – seit 2010 das nationalkonservative Kabinett unter Viktor Orban – sichern vor allem deutsche Investoren, die wichtigste Gruppe unter den ausländischen Geldgebern, die Modernisierung ab.

Darunter spielt die Automobilindustrie eine Schlüsselrolle. Allen voran: Audi . Die Konzerngesellschaft von Europas größtem Autohersteller VW betreibt in Györ eines der weltgrößten Motorenwerke. Seit Gründung kurz nach der Wende wurden in dem westungarischen Städtchen insgesamt fast zwölf Milliarden Euro angelegt, so viel wie von keinem anderen Investor in der ungarischen Automobilindustrie. Mit fast einer Viertelmilliarde Euro hat der ungarische Staat die Investitionen gefördert, wie ein Sprecher bestätigt. Das Geld scheint gut angelegt. Ungeachtet einer sinkenden Anzahl an Motoren konnte die Audi Hungaria Zrt. ihren Umsatz im vergangenen Jahr steigern. Wie Vorstandschef Alfons Dintner jüngst berichtete, erzielte das Unternehmen mit seinen 12.000 Beschäftigten fast 7,2 Milliarden Euro an Umsatz und 330 Millionen Euro Nettogewinn.