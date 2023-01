Angst vor Engpass : „Die Versorgung war und ist nicht unsicher“

Auf einmal schaltet die Stromnetz-Ampel auf Rot um: Dieses Alarmzeichen in einer neuen App sorgt auch Tage später für mehr Aufregung als Aufklärung im Südwesten. Der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW will auf diesem digitalen Weg seine Kunden informieren und rief am Sonntag dazu auf, von 17 bis 19 Uhr möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Sofort stieg die Unsicherheit: Heißt das, dass die Energie in Baden-Württemberg knapp wird? Kommt es im Südwesten zu Engpässen? Schlägt die Energiekrise jetzt doch zu?

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Um zu beruhigen: Zu einem Ausfall ist es nicht gekommen. Der Ausgangspunkt für die Aufregung steckt in jener App „Strom gedacht“ von Transnet BW. Das Unternehmen will damit den Strombedarf der Verbraucher steuern und die Kosten für die Netzstabilisierung reduzieren. Wenn im Norden der Wind heftig weht, gibt es dort ein Überangebot an Erneuerbaren Energien. Die Netze reichen nicht aus, um den Strom in den Süden zu transportieren. An den Strombörsen sinken die Preise, teure konventionelle Kraftwerke im Süden rechnen sich deshalb nicht mehr und werden abgeschaltet. Im Süden gehen Reservekraftwerke ans Netz, doch nicht immer reichen die aus. Dann muss Strom aus dem Ausland importiert werden. Wenn die Bevölkerung in dem Zeitraum weniger Strom verbraucht, sinken die Kosten dieses Imports.

Fachleute sprechen vom „Redispatch“

Genau darum geht es dem Übertragungsnetzbetreiber in Baden-Württemberg: Transnet BW rechnete für den Sonntag im Norden mit viel Wind und einer hohen Ökostrommenge. Doch da die Stromleitungen zum Transport in den Süden nicht ausreichen, muss teuer Strom für Baden-Württemberg woanders eingekauft werden. Fachleute sprechen von einem „Redispatch“, wenn Kraftwerke Leistungen erhöhen oder senken sollen, um Engpässen im Netz entgegenzuwirken. Wird in diesem Zeitraum weniger Strom verbraucht, sind auch die Kosten geringer, die Verbraucher zahlen. Der Strom am Sonntagabend kam aus der Schweiz.

Der Energiefachmann Lion Hirth, Professor an der privaten Hertie School in Berlin, sieht darin einen normalen Vorgang. „Die Versorgung war und ist nicht unsicher“, sagt er. Solche Redispatch-Maßnahmen kosten zwar Geld, weil dafür teure Kraftwerke hochgefahren werden, und sind für das Klima ungünstig, weil in der Regel erneuerbare Energien nicht genutzt werden. „Es ist wünschenswert, dass man das minimiert, aber es ist nicht bedrohlich.“ Generell hält er es für wunderbar, was in den vergangenen Monaten in der Energieversorgung passiert ist: Die Gaspreise sind deutlich gesunken, die Gasspeicher gefüllt und deutsche Kohlekraftwerke am Netz, während französische Atomkraftwerke wieder laufen. „Ich bin seit zehn Monaten nicht mehr so entspannt angesichts der Strom- und Gasversorgung wie heute“, sagt er.

Bundesnetzagentur lobt Transnet BW

Doch die Nervosität in manchen Haushalten im Südwesten stieg am Sonntag, als die App von Transnet BW auf Rot sprang. Den Alarm zeigte die Anwendung schon zum zweiten Mal. Transnet BW, ein Tochterunternehmen des teilstaatlichen Energiekonzerns ENBW, bemühte sich, die Konfusion aufzulösen – und kommentierte auf Twitter: „Es drohen keine Engpässe.“ Diese würden durch einen Redispatch, Maßnahmen zur Netzstabilisierung wie Stromimport oder das Hochfahren von Reservekraftwerken, behoben. Es gehe nur um die „Sensibilisierung der Bevölkerung“, die App signalisiere, „dass wir mehr als sonst tun müssen“, um das Stromnetz stabil zu halten. Und sie zeige den Bürgern, dass diese selbst etwas tun können.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, lobte den Aufruf von Transnet BW. Die App sei eine „Chance zum Geldsparen für alle Stromnutzer. Je weniger Ausgleichsmaßnahmen eingekauft werden müssen, desto weniger steigen die Netzentgelte“, schrieb er auf Twitter. Aus der Branche sind aber auch andere Töne zu hören. Verbraucher würden unnötig verunsichert, es entstehe der falsche Eindruck, dass Deutschland ein Versorgungsproblem habe, hieß es. Dabei sei nicht das Stromangebot das Problem, sondern die regionale Verteilung.

Nicht nur im Südwesten steigt der Aufwand, um die Netze stabil zu halten. Mit steigendem Anteil von wetterabhängigem Strom aus erneuerbaren Energien und weniger Kernenergie nehmen die Schwankungen der Lastflüsse zu, so dass Netzbetreiber häufiger als bisher eingreifen müssen. Im ersten Halbjahr 2022 – neuere Zahlen gibt es nicht – waren die Kosten laut Netzagentur schon in etwa so hoch wie im gesamten Jahr 2021.