„Weißmacher“ Titandioxid : Im Essen verboten, in Tabletten nicht

Wieso wird ein Stoff in Lebensmitteln verboten, in Zahnpasta und selbst in Medikamenten aber nicht? Nicht nur Verbraucherschutzverbände werden diese Fragen stellen. Das Verbot des umstrittenen „Weißmachers“ Titandioxid im Essen schlägt deshalb hohe Wellen. Titandioxid sorgt als Lebensmittelzusatzstoff „E171“ nicht nur für Glanz, Glitzer und intensivere Farben in Kaugummis, Mozzarella, Suppen, Süß- und Backwaren. Er findet sich unter der Bezeichnung „CI 77891“ auch in Cremes, als UV-Schutz in Sonnenschutzmitteln und selbst in Zahnpasta. Bei Medikamenten sorgt der Stoff als Überzug für den Schutz der empfindlichen Wirkstoffe gegen UV-Strahlen. Das Problem ist: Für jede Anwendung – in Lebensmitteln, in Kosmetik, in Medikamenten – gibt es unterschiedliche Vorschriften. Ein Verbot in Lebensmitteln führt nicht automatisch zum Verbot in Medikamenten.

Anfang Mai hatte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA den Stoff als „nicht mehr sicher“ klassifiziert und damit ihre Einschätzung von 2016 zurückgenommen. In ihre Neueinschätzung hat die Behörde erstmals wissenschaftliche Erkenntnisse zu Nanopartikeln einfließen lassen. Obwohl eine allgemeine toxische Wirkung nicht nachgewiesen werden konnte, habe man erbgutschädigende Wirkungen nicht ausschließen können. Deshalb rät die Behörde nun zu einem Verbot von Titandioxid in Lebensmitteln. Eine entsprechende Vorgabe der EU-Kommission und die Umsetzung in nationales Recht gelten nur noch als Formsache.