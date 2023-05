Rheinmetall baut Wärmepumpen? Nein, zum Heizungshersteller wird der Rüstungskonzern bei weitem nicht. Er will einsteigen in ein boomendes Geschäft, doch die Konkurrenz ist groß.

Normalerweise benennt der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall immer sehr schnell und offen, wenn er eine Geschäftsmöglichkeit erkannt hat. Ob es um ein neues Panzer-Modell geht, eine mögliche Pulverfabrik in Sachsen oder gar ein Werk in der Ukraine: Armin Papperger macht gerne auch einfach mal Vorschläge, wo der Düsseldorfer Dax-Konzern überall mitmischen könnte, wenn man ihn den lässt.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.



Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft.

Umso überraschender ist die Zurückhaltung von Rheinmetall bei einem Geschäft, das gerade für Aufsehen sorgt: So verschickte das Unternehmen am 28. Dezember eine Pressemitteilung, in der es von einem Großauftrag im Volumen von mehr als 770 Millionen Euro im „global hart umkämpften Geschäft der stationären Kältemittelverdichter“ berichtet hat. In seiner zivilen Sparte ist der Konzern schon lange auch als Autozulieferer tätig, außerhalb des Automobilgeschäfts sei das der größte Einzelauftrag für die Division, hieß es.