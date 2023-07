Rheinmetall in Australien : Großes Aufrüsten in weiter Ferne

Knapp zwei Stunden, einen Werksrundgang und eine Rundfahrt mit dem Boxer dauert es, dann ist auch in Australien die „Zeitenwende“ angekommen: „Durch die Aggression Russlands haben wir einen Paradigmenwechsel, in Deutschland spricht man von der ‚Zeitenwende‘. Damit setzt sich auch eine Bewegung fort, die schon in Afghanistan ihren Anfang genommen hat: Wir haben die Vision, unter allen Partnern die gleichen Teile und Fahrzeuge nutzen zu können“, sagt Carsten Stawitzki, Abteilungsleiter Ausrüstung im Bundesministerium der Verteidigung.

Der Vizeadmiral ist am anderen Ende der Welt auf Einkaufstour. In der brandneuen Fabrik der Rheinmetall AG bei Brisbane verhandelt er über den Preis für die zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem australischen Ministerpräsidenten Anthony Albanese gerade in Berlin abgesprochene Lieferung von 123 Boxer-Transportpanzern an die Bundeswehr.