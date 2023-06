Aktualisiert am

Wer die vergangene Woche über versuchte, die Internetplattform Reddit zu nutzen, der wurde auf vielen Unterforen von einer Wand begrüßt. „/r/Funny wurde als Teil des koordinierten Protests gegen Reddits exorbitante Preispolitik für seine Programmierschnittstellen geschlossen“, hieß es etwa in dem größten Unterforum („Sub“) „Funny“. Das Sub zählt mehr als 40 Millionen Mitglieder, die es regelmäßig ansteuern, um lustige Bilder, Videos und Geschichten untereinander zu teilen. Die gesamte Website wird eigenen Angaben nach täglich von mehr als 57 Millionen Besuchern genutzt.

Grund des Protests ist eine im April angekündigte Änderung daran, wie Reddit mit Zugriffen auf seine Datenschnittstellen für Programmierer umgeht. Diese nutzen die Schnittstelle für sich, um damit Programme zu erstellen, die Nutzern ermöglichen, ihre persönliche Steuerung der Website zu verändern. Unter anderem gibt es Programme von Drittanbietern für blinde und sehbehinderte Nutzer. Ebenso benutzen Moderatoren, quasi die Schiedsrichter der Website, die nach regelverletzenden Beiträgen suchen, Programme, um Übeltätern schneller auf die Schliche zu kommen.

Bisher war die Nutzung der Schnittstelle für diese Programme kostenlos. Das soll sich vom 1. Juli an ändern. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen nur noch 100 Aufrufe der Schnittstelle je Minute kostenlos sein. Programmierer, die mit ihren Hilfsprogrammen Geld verdienen, müssen ein Abonnement abschließen, das ihnen je 1000 Aufrufe 0,24 amerikanische Cent abverlangt. Reddit begründet den Preis mit Kosten, die der Betrieb der Schnittstelle verursacht. „Reddit muss ein selbsterhaltendes Unternehmen sein. Um das zu gewährleisten, können wir nicht länger kommerzielle Unternehmungen finanziell stützen, die in großem Maße unsere Daten nutzen“, schrieb Reddit-Chef und Mitgründer Steve „Spez“ Huffman.

Sieben Milliarden Aufrufe im Monat

In einem Rechenbeispiel legt der Konzern dar, dass das meistgenutzte Programm von Drittanbietern die derzeitigen nicht bindenden Richtlinien für Aufrufe um 438.675 Prozent übersteigt. Gemeint ist das Programm Apollo, das die Nutzung der Plattform auf dem Apple-Betriebssystem iOS erleichtern soll. Der Urheber der App, Christian Selig, meldete sich Anfang Juni zu Wort nach Verhandlungen mit Reddit und taxierte seine absehbaren Kosten auf monatlich 1,7 Millionen Dollar für sieben Milliarden Aufrufe monatlich. Da Reddit bislang keinen Zentimeter weit mit sich verhandeln lässt, kam Selig zu dem Schluss, Apollo vom 1. Juli an abschalten zu müssen.

In einem Interview mit dem Fernsehsender NBC legte Vorstandschef Huffman dar, dass Reddit im Moment weniger als eine Milliarde Dollar Umsatz macht, das meiste davon über Werbung. Damit bleibt die Plattform hinter anderen zurück. Meta , mit seinen Plattformen Facebook, Instagram und Whatsapp, die allerdings auch ungleich mehr Nutzer als Reddit haben, kam im vergangenen Jahr auf 116,6 Milliarden Dollar Umsatz.

Im Herbst 2021 beantragte Reddit, das mehrheitlich dem amerikanischen Verlag Advance Publications gehört, einen Börsengang, der aber bis dato noch nicht geschehen ist. Im Zuge der Ankündigung des neuen Schnittstellenpreismodells wurde spekuliert, dass Reddit seine Finanzen aufbessern möchte, um am Kapitalmarkt größeren Erfolg zu haben. Die Zeichen stehen allerdings schlecht: Großinvestor Fidelity Investments verkündete Anfang Juni, seinen 2021 für rund 28 Millionen Dollar erworbenen Anteil an Reddit mittlerweile nur noch mit rund 17 Millionen Dollar zu bewerten – ein Wertverlust von 41 Prozent.

Nutzer erwarten das Schlimmste

Der Schachzug scheint nun also eine Sanierungsmaßnahme zu sein. Reddit beharrt darauf, dass rund 90 Prozent der Drittanbieterprogramme nicht von den Kosten betroffen sein werden. Die Nutzer der Website wollen die Änderungen allerdings nicht mittragen. Sie behaupten, die beliebtesten und nützlichsten Programme, die die Funktionalitäten der Reddit-eigenen Werkzeuge in den Schatten stellen, seien durch das Preismodell bedroht. Fielen sie aus, verschlechtere sich die Moderation der Seite und somit auch die Qualität der Inhalte sowie die Sicherheit der Nutzer.

Deshalb probte vergangene Woche rund die Hälfte aller 8829 Subs den Aufstand. Die Moderatoren – die sich aus den Reihen der Nutzer rekrutieren und ihre Tätigkeit oft unentgeltlich ausführen – beschränkten dafür den Zugang zu ihren Subs, was in den eingangs erwähnten Wänden resultierte. Eigentlich sollte der Ausstand nur vom 12. bis 13. Juni stattfinden. Nachdem Reddit sich aber unnachgiebig zeigt und aus internen Nachrichten hervorgeht, dass der Vorstand denkt, es handle sich hier nur um ein vorübergehendes Aufbegehren, welches man aussitzen könnte, wurden die Abschaltungen ohne Einschränkung verlängert. Mittlerweile sind einige der größten Subs aber wieder abrufbar.

Beide Seiten zeigen sich im Konflikt kaum beweglich. Reddit versucht das Problem als Verschwörung einiger weniger Moderatoren darzustellen, die kaum Rückhalt unter den restlichen Nutzern genießen. Deshalb soll es Nutzern bald ermöglicht werden, Moderatoren abzuwählen, falls diese nicht mehr in ihrem Sinne arbeiten, kündigte Huffman am vergangenen Donnerstag an.

Reddit sieht sich einem Dilemma gegenüber. Werbeeinnahmen könnten gefährdet sein, falls die Seite wegen des Konflikts Nutzer verliert. Und sollten die Änderungen nicht geschehen, bleibt das Unternehmen weiter auf den Betriebskosten der Schnittstelle sitzen.