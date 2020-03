Aktualisiert am

Preise in der Coronakrise : Jetzt schnell einen Fernseher kaufen?

In der Elektronikbranche sinken üblicherweise die Preise. Wer wartet, bekommt seinen neuen Fernseher meistens billiger. In der aktuellen Lage könnte das aber die falsche Strategie sein. Corona-bedingt droht der Produktnachschub aus China ins Stocken zu geraten. Und das dürfte sich auf die Preise auswirken. Diese Einschätzung vertritt der Aufsichtsratsvorsitzende der Industrievereinigung GFU, Hans-Joachim Kamp. Der langjährige frühere Philips-Manager hat als Branchenlobbyist zwar ein großes Interesse, die Kundschaft möglichst schnell in die Läden und Onlineshops zu lotsen. Trotzdem sind seine Argumente nicht einfach von der Hand zu weisen.

Das Coronavirus werde Auswirkungen auf das Geschäft haben, sagt Kamp, und verweist auf die Lieferwege. Engpässe machten sich, je nach Produktkategorie, unterschiedlich schnell bemerkbar. Noch relativ entspannt gestaltet sich die Lage im TV-Bereich. Die großen Geräte gelangen üblicherweise mit dem Containerschiff von Asien nach Europa. Im Schnitt dauert diese Reise insgesamt 35 Tage, rechnet Kamp im Gespräch mit der F.A.Z. vor. Das bedeutet: Aktuell sind noch reichlich Geräte unterwegs, die vor Beginn der Corona-Turbulenzen gebaut wurden.