Lufthansa-Initiative : Pilot im Cockpit, Sanitäter in der Klinik

Mit den gelockerten Ausgangsbeschränkungen gibt es für Maximilian Lehnert noch mehr zu tun. Die Menschen seien wieder auf der Straße, prompt passierten mehr Unfälle, beobachtet er. Dabei hat sich der Rettungssanitäter Anfang April doch in erster Linie an der München Klinik Harlaching beworben, um im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen. Seit dem 8. April ist er in der Notaufnahme als Hilfskraft tätig. Dort aber werden eben nicht nur Corona-Infizierte eingeliefert, sondern auch die „normalen“ Notfälle, um die es wegen der Leere in Städten ruhiger geworden war. Eine wichtige Stütze für den Krankenhausstab ist er allemal.

Lehnert, 29 Jahre alt, kennt sich mit Notfällen aus. Er hat Routine. Dreimal im Monat fährt er im Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes mit. Neu ist, dass er in der Klinik Harlaching wegen der Corona-Patienten extrem scharfe Hygiene- und Schutzvorschriften zu befolgen hat und im Isolationstrakt des Krankenhauses ohne FFP2-Masken und Sicherheitskittel nicht auskommt. Den hat er seit fünf Wochen mit seiner Uniform getauscht. Lehnert ist im Hauptberuf Kopilot der Lufthansa, fliegt normalerweise mit dem Airbus 320 Kurz- und Mittelstrecke.