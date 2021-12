Engpässe behindern Produktion : Hamsterkäufe in der Industrie

Die Nachfrage geht durch die Decke, die Auftragsbücher sind bis zur letzten Seite gefüllt, der Maschinenpark in den Fabriken voll ausgelastet – und die Lieferketten bis zum Zerreißen gespannt. Ob beim Halbleiterproduzenten, Antennen- und Schaltschrankhersteller oder Batteriebauer, überall zeigt sich das gleiche Bild. Ein Ende ist nicht abzusehen, sagt Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland, ZVEI. Im Gegenteil.

Drei Viertel der Mitgliedsunternehmen des Verbandes erklärten in einer an diesem Montag vorgestellten Umfrage, dass sich die Lage der Lieferketten derzeit wieder verschärfe, ein Drittel nennt diese Verschärfung sogar „deutlich“. Fast die Hälfte der Firmen erwartet, dass die aktuelle Situation bis Mitte 2022 andauern werde; die andere Hälfte gibt nicht etwa Entwarnung, sie geht vielmehr davon aus, dass sich die Lage auch über die Mitte des kommenden Jahres hinaus nicht entspanne.

Viele Unternehmen steuern bereits um. So gehen Autohersteller wie BMW und Stellantis langfristige Exklusivverträge mit Chipherstellern ein, um die eigene Versorgung langfristig abzusichern. Volkswagen will mittelfristig gar seine eigenen Chips entwerfen. Der Pharmakonzern Merck geht mit dem Datenspezialist Palantir daran, ein Datenbanksystem aufzubauen, um Schwachstellen in den Lieferketten der Chipindustrie früh erkennen und rechtzeitig beheben zu können.

Schlüsselindustrie schlägt Alarm

Treiben doch die Aussichten nach einer weiterhin angespannten Lage vielen Kunden die Sorgenfalten tief auf die Stirn: Auto- und Maschinenbauern, Chemie- und Pharmakonzernen. Denn die Elektro- und Digitalindustrie ist einer der Schlüsselbereiche der deutschen Wirtschaft. Mit landesweit 900.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von mehr als 180 Milliarden Euro ist die im ZVEI gebündelte Branche gemessen an den Beschäftigten einer der größten Industriezweige Deutschlands.

Darüber hinaus beschäftigen die Mitgliedsunternehmen des Verbandes weitere knapp 800.000 Mitarbeiter im Ausland. So ist die Wertschöpfung dieser Industrie weltweit aufgestellt und global gut vernetzt. Im Jahr investieren die hiesigen Unternehmen knapp 20 Milliarden Euro allein in Forschung und Entwicklung. Damit ist die Elektro- und Digitalindustrie einer der Innovationstreiber in der deutschen Wirtschaft. Wenn es hier in den Lieferketten knirscht, ist das in allen Branchen zu spüren – und das hat Folgen.

Corona beleuchtet Nachteile der Produktionsstrategien

Ein Grund für die sich wieder verschärfende Lage seien unter anderem überzeichnete Bestellungen, sagt Weber. Viele Kunden bestellten mehr, als sie eigentlich brauchten. Mit anderen Worten: Hamsterkäufe. „Etwa die Hälfte unserer Mitgliedsunternehmen nimmt wahr, dass ihre Kunden mehr ordern, als benötigt wird. Ein Sechstel sogar in hohem Maße“, sagt Weber. „Aber nicht nur die Kunden verhalten sich so. Auch zwei Drittel der Unternehmen der Elektro- und Digitalindustrie sehen sich zu mehr Bestellungen gezwungen, um Knappheiten möglichst vermeiden zu können.“

Um sich für Engpässe besser zu wappnen, setzen 70 Prozent der vom ZVEI befragten Unternehmen auf eine Diversifizierung ihrer Lieferketten; knapp die Hälfte der Firmen nimmt langfristigere Lieferverträge ins Visier; 65 Prozent wollen mehr auf Bevorratung setzen. So liegt Lagerhaltung im größeren Stil wieder im Trend. Damit aber wankt ein Pfeiler moderner Produktionsprozesse: die Just-in-Time-Fertigung.