Lamborghini : Die Umstellung auf E-Antrieb ist schwieriger für kleine exklusive Marken

In Sachen Elektroantrieb nicht gerade auf der Überholspur: Lamborghini Espada und Lamborghini Aventador Bild: Lamborghini

Ganz ohne Hybrid und Elektroantrieb, alleine mit superstarken Benzinmotoren hat die Sportwagenmarke Lamborghini gerade die besten Halbjahresergebnisse der Unternehmensgeschichte eingefahren. Es lohnte sich womöglich auch, ein wenig Melancholie über das Ende des Verbrennermotors zu verbreiten. Eine allerletzte, ultimative und teure Serie an Sondermodellen des bisherigen Spitzenmodelles Aventador unter dem Namen „Ultimae“ auf den Markt zu bringen. Lamborghini-Präsident Stephan Winkelmann benutzte in den vergangenen Monaten immer wieder den Begriff „last of a kind“, die letzten ihrer Art.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Doch als Marke allein für überkommene Autotraditionen will und könnte Lamborghini nicht weiterleben. Und als Tochtergesellschaft des technikorientierten Herstellers Audi, Bestandteil des Volkswagen-Konzerns, hätte Lamborghini auch keine Chance auf eine Existenz in einem technischen Reservat. Sehr langsam und scheibchenweise enthüllt der Sportwagenhersteller nun seine Zukunftspläne: Während manch anderer Autohersteller von Massenprodukten mit der schnellen Umstellung auf Elektroantrieb beeindrucken will, dauert alleine die Einführung der ersten Lamborghinis mit reinem Elektroantrieb noch mehrere Jahre.