Beliebt in der Pandemie : Wer eine neue Yacht will, muss lange warten

Die Yacht-Branche erlebte 2020 einen Aufschwung. In der Corona-Pandemie wurden private Schiffe attraktiv. Wer jetzt bestellt, muss jedoch mitunter bis 2024 warten. Was motiviert die Kunden?

Die Coronakrise hat den italienischen Herstellern von Yachten einen zusätzlichen Wachstumsschub für die kommenden Jahre beschert. „In Zeiten der Pandemie sehen viele in der Yacht einen idealen Zufluchtsort, an dem man mit Familien und Freunden zusammen sein kann, mit kontrolliertem Zugang und mit der Möglichkeit, sich mehrere Tage hintereinander ohne Landgang in einer Bucht zu vergnügen“, sagt Paolo Vitelli, Gründer und Präsident von Azimut Benetti, dem größten italienischen Hersteller von Motoryachten.

Wer jetzt eine Yacht bestellen will, braucht Geduld: Für Yachten mit einer Länge von bis zu 25 Metern gebe es noch wenige Modelle, die bis zum Sommer 2022 ausgeliefert werden könnten, die meisten kämen erst 2023. Für die größeren Yachten gilt, dass nur noch wenige der neu bestellten im Jahr 2023 ausgeliefert werden können. Der Großteil der Kunden für die individuell geplanten großen Yachten mit Preisen von 8 bis 100 Millionen Euro muss bis mindestens bis 2024 warten. Innerhalb kurzer Zeit hat sich für Vitelli das Auftragsvolumen verdoppelt, doch das Volumen von Produktion und Umsatz ist im Durchschnitt der vergangenen Jahre nur um 12 Prozent gestiegen. Nach einem Umsatz von etwa 860 Millionen Euro für das Bilanzjahr 2020/21 mit der Auslieferung von 260 Yachten wird für das Folgejahr ein Geschäftsvolumen von 960 Millionen Euro angestrebt.