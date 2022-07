Flugchaos und weitere Hürden : „Die Luftfahrt holt eine neue Realität ein“

In der Abfertigung von Flugzeugen ging es lange nur um möglichst niedrige Kosten – bis im jüngsten Flugchaos das Personal fehlte. Zwei Berater mahnen zum Umdenken, nicht nur in diesem Punkt.

Die Schlangen sind lang, Klagen über Chaos gibt es aber weniger – so stellt sich die Lage seit einigen Tagen an deutschen Flughäfen dar. Waren die wochenlangen Wirren bloß eine Episode? Für Luftfahrt-Berater Christophe Mostert von M2P Consulting aus Frankfurt haben die Personalengpässe nur lange bestehende Schwierigkeiten verdeutlicht. „Die Flughafenbetreiber haben das Problem, dass sie in ihrem Kern ein Geschäft betreiben, das nicht auskömmlich ist. Flughäfen verdienen mit der Abfertigung von Flugzeugen fast nichts“, sagt er. „Und Fluggesellschaften wollen tendenziell weniger bezahlen. Dabei haben Mitarbeiter wegen niedriger Gehälter die Branche verlassen.“

Am Fraport -Konzern lässt sich das zeigen. Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 verdiente der mit der Abfertigung in Frankfurt 12 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern, im Jahr davor 700.000 Euro. Der operative Konzerngewinn überstieg in beiden Jahren 700 Millionen Euro. Ohne die lukrative Sparte für Immobilien, Läden und Parkhäuser sähe die Bilanz trüber aus. Kleinere Flughäfen haben kein so großes Zusatzgeschäft. Um Personallücken zu stopfen, lockte Fraport zuletzt mit einer Antrittsprämie. Für Bodenkräfte willigte der Konzern in ein Tarifplus um 14 Prozent ein. Am Flughafen Düsseldorf gab es ähnliche Abschlüsse, der niedrigste Stundenlohn beträgt dort künftig 13,08 Euro.