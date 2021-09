Druck wegen Zinsmargen : Auslese unter Schweizer Banken

Die Schweizer Banken sind insgesamt gut durch die Corona-Krise gekommen. Viele Finanzhäuser haben sogar von der Pandemie profitiert. Denn durch das starke Auf und Ab an den Börsen schichteten Kunden ihre Wertpapierbestände tüchtig um. Dies bescherte den Schweizer Vermögensverwaltern saftige Kommissionserträge. Auch im Handel sorgte die Volatilität für hohe Erträge. Zugleich hielten sich die Kreditausfälle in Grenzen. So stieg der Bruttogewinn aus der Geschäftstätigkeit aller 243 Banken im vergangenen Jahr um gut 18 Prozent auf 27,4 Milliarden Franken. Dies ermittelte die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bankenbarometer. Demnach verwalteten die Bankhäuser Ende vergangenen Jahres Vermögen von fast 7900 Milliarden Franken. In der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung sei die Eidgenossenschaft mit einem Marktanteil von 24 Prozent nach wie vor führend auf der Welt.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Dieser Erfolg darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass längst nicht alle Banken ordentlich dastehen. Namentlich die beiden Großbanken Credit Suisse (CS) und UBS sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen, deren belastende Wirkung auf das Image des Schweizer Finanzplatzes nicht zu unterschätzen ist. Als besonders skandalträchtig erwies sich zuletzt vor allem die CS, die in unkontrollierten Geschäften mit einem New Yorker Börsenzocker 5 Milliarden Franken verlor und reiche Anleger mit ihrem fragwürdigen Greensill-Lieferkettenfinanzierungs-Fonds verärgerte.