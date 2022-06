„Future Combat Air Systems“ : Warum Europas größtes Rüstungsprojekt zu scheitern droht

Die Zukunft des Future Combat Air Systems (FCAS) bleibt un­gewiss – auf den Tag ein Jahr, nachdem der Bundestag grünes Licht zur Finanzierung des mit geschätzten 100 Milliarden Euro teuersten europä­ischen Rüstungsprojekts gegeben hat. Es vereint Kampfjet, Drohnenschwarm und eine Combat Cloud, wurde nach jahrelangem Ringen von Deutschland, Frankreich und Spanien beschlossen und soll 2040 die Kampfjets Eurofighter und Rafale ablösen.

Doch die Verhandlungen zwischen den beteiligten Unternehmen sind festgefahren. In sechs von sieben Arbeitspaketen sind sich die in Bayern ansässige Rüstungssparte von Airbus sowie Dassault Aviation aus Frankreich und Indra Sistemas aus Spanien einig. Beim Herzstück des FCAS-Projekts aber, dem Kampfjet, geht es nicht voran. Der Zeitplan wankt: Die Einigung „vor Frühsommer“, die Airbus-Rüstungschef Michael Schöllhorn im Februar in der F.A.Z. angedeutet hat, kam nicht zustande – trotz Russlands Überfall auf die Ukraine und der in Berlin ausgerufenen „Zeitenwende“.

Viele Interessen im Konflikt

Knackpunkt der Verhandlungen bleibt die Entwicklung des Kampfjets. Zwar ha­ben sich Airbus und Dassault darauf verständigt, dass sich die Franzosen um die Konstruktion von Rumpf und Cockpit kümmern, während die deutsche Seite für den Bau der Drohnen und den Aufbau der Daten-Cloud sorgt. Doch das Misstrauen ist auf beiden Seiten groß. Dabei geht es um Patente, Arbeitsplätze und die Kontrolle über die Exporte.

„Wir sind weiter zuversichtlich, uns bei FCAS so bald wie möglich zu einigen, sowohl auf industrieller als auch auf politischer Ebene“, bekräftigte am Mittwoch Bruno Fichefeux, Programmleiter FCAS bei Airbus, im Gespräch mit der F.A.Z. Aber er leugnet nicht, dass das Tauziehen andauert. Beim Kampfjet habe man „mo­mentan noch eine unterschiedliche Sichtweise als Dassault, was Kooperation be­deutet“, sagt Fichefeux.

„Hauptpartner“ statt Zulieferer von Dassault – so definiert Airbus sein Verständnis vom Bau des FCAS-Kampfjets. Das meint insbesondere die Flugsteuerung und Tarnkappenfunktion. Man ge­stehe den Franzosen die Führungsrolle beim Kampfjet zu, erwarte aber, dass sie in diesen technologisch sensiblen Punkten fortlaufend Rücksprache mit den Deutschen halten. Die Flugsteuerung am Standort Manching gehöre schließlich zur „Spezialität“ von Airbus.

Die Sichtweise der Franzosen ist eine andere. „Was ich als rote Linie gesetzt ha­be, ist, dass es einen Anführer gibt“, sagte Dassault-Chef Éric Trappier im März. Er kündigte einen Teilabzug seiner Ingenieure aus dem Projekt an – und verschärfte seinen Tonfall seither immer weiter. Selbst ein Scheitern schloss Trappier öffentlich nicht aus. Eine deutliche Verzögerung werde es in jedem Fall ge­ben: Das Ziel, FCAS bis zum Jahr 2040 zu entwickeln, sei nicht mehr realistisch, sagte er vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung in Paris. Man müsse sich auf die 2050er-Jahre einstellen.

Das Geschäft geht vor

Wie er auf diese Verzögerung kommt, sagte Trappier nicht. Ein Gespräch mit der F.A.Z. lehnte der Dassault-Chef ab. Ein Unternehmenssprecher begründete das mit der „sensiblen politischen Phase“, in der sich Frankreich mit Blick auf die Parlamentswahlen befinde.

In Frankreich hat Trappier den Ruf, ein knallharter Geschäftsmann zu sein. Durch die jüngsten Exporterfolge der von Dassault gebauten Rafale ist die Brust des Managers dem Vernehmen nach noch breiter geworden. Befeuert werden seine Äußerungen durch die politische Rechte in Frankreich, wo man FCAS seit jeher kritisch beäugt. Durch die jüngste Entscheidung aus Berlin, einen Teil der Tornado-Flotte durch amerikanische F-35-Kampfjets zu ersetzen, sah man sich be­stärkt in der Skepsis, dass den Deutschen die USA am Ende doch näher stehen als die Franzosen.

Angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse im Parlament ist kein frischer Rü­ckenwind aus Paris für FCAS zu erwarten. Dabei hatte man auch aufseiten potentieller FCAS-Zulieferer ursprünglich gehofft, dass Präsident Emmanuel Macron mit ei­ner Mehrheit im Parlament Dassault zum Einlenken bewegen und das Projekt auf die Zielgerade führen würde.

Es ist anders gekommen. Damit liegt der Ball weiter bei den Unternehmen. Ein Scheitern des Mammutprojekts schließt man bei Airbus jedoch aus. „FCAS ist einfach zu wichtig“, sagt Programmleiter Fichefeux. Hinzu kommt, dass eine Partei das kostspielige Prestigeprojekt finanziell nicht stemmen kann. „Die europäische Kooperation zwischen den beiden Führungsnationen Deutschland und Frankreich ist alternativlos, sie müssen im Sinne eines geeinten Europas zusammen an einem Strang ziehen“, sagt Fichefeux.

Ein Thema mit Konfliktpotential

Dabei ist die Gefahr des Scheiterns groß, wie die Historie zeigt: So hat sich Dassault bislang für europäische Kooperationen als höchst eigenwillig erwiesen. Als etwa die Bundeswehr 1957 die Luftwaffe mit einem modernen Abfangjäger ausrüsten wollte, standen der US-Hersteller Lockheed-Martin mit seinem Starfighter und Dassault mit seiner Mirage 3 in der engeren Auswahl der Militärs. Doch die Auflage des deutschen Verteidigungsministers, bei einem Zuschlag auch Teile der Produktion und Montage an deutsche Flugzeugstandorte zu verlagern, wollte der französische Hersteller partout nicht erfüllen. Der US-Rivale hat­te damit keine Probleme und kam bei der Luftwaffe zum Zuge.

Ähnlich schwierig entwickelte sich die Zusammenarbeit von Dassault mit dem 1983 gegründeten Eurofighter-Konsortium. An dem Versuch, die Ausrüstung der Luftwaffen in Europa zu vereinheit­lichen, waren die Franzosen ursprünglich zusammen mit Deutschland, Großbritannien und Italien beteiligt. Doch Dassault bestand auf einem Sonderstatus: Es wollte die Systemführerschaft beim Bau des Eurofighters und 50 Prozent des Arbeitsanteils übernehmen. Da die übrigen Partner die Sonderwünsche nicht erfüllten wollten, scherte Dassault 1984 aus dem Verbund aus und baute den Mirage-Nachfolger Rafale. Die Lücke im Eurofighter-Konsortium schloss 1985 Spanien.