Credit Suisse : Bankchef auf Bewährung

Als Thomas Gottstein Mitte Februar 2020 die Führung der Credit Suisse (CS) übernahm, war er offenbar fest davon überzeugt, dass es von da an nur noch bergauf gehen könnte. Denn im Schulterschluss mit anderen Spitzenkräften kaufte er kurz darauf privat in großem Stil CS-Aktien über die Börse ein. Das jedoch erwies sich als schlechte Geldanlage. Zu jener Zeit kostete ein Anteilsschein der Schweizer Bank, die zu den größten Vermögensverwaltern der Welt zählt, mehr als 13 Franken. Heute sind die Papiere nur noch die Hälfte davon wert.

Der Absturz an der Börse spiegelt die Kette von Skandalen, die der CS Milliardenverluste eingebrockt und, was noch schlimmer ist, das Vertrauen vieler Kunden beschädigt hat. Obschon seit mehr als zwei Jahrzehnten in Diensten der Bank, hat Gottstein die Risiken und Schieflagen nicht kommen sehen. Trotz dieses Blindflugs steht der 58 Jahre alte Schweizer weiter an der Spitze des Finanzriesen mit seinen mehr als 50 000 Mitarbeitern. Aber allenthalben taucht die Frage auf: Wie lange noch?

Überlegungen eines Machtwechsels

Der Finanzinvestor Artisan Partners, der mit einem Anteil von 1,5 Prozent zum Kreis der zehn größten CS-Aktionäre zählt, hat sich jüngst offen für eine Ablösung Gottsteins ausgesprochen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der CS-Verwaltungsrat erste Gespräche darüber führe, Gottstein möglicherweise zu ersetzen. Dazu könne es „bereits in diesem Jahr“ kommen. Doch davon will der Verwaltungsratspräsident der krisengeschüttelten Bank, Axel Lehmann, nichts wissen. Er stehe voll und ganz hinter Gottstein, „weil er gut ist“, sagte Lehmann gegenüber dem Fernsehsender CNBC. Er dementierte, dass es Gespräche über einen Wachwechsel gegeben habe. Andere Investoren hätten ihn angerufen und gesagt: „Axel, sieh zu, dass du das Unternehmen stabilisierst und nicht alle Räder gleichzeitig drehst.“

Lehmann ist selbst ein ziemlich neues Rad im komplexen Getriebe der Credit Suisse. Der 63 Jahre alte Schweizer war viele Jahre für den Erzrivalen UBS unterwegs und rückte erst im Oktober vergangenen Jahres in den Verwaltungsrat der CS. Dass er dort im Januar den Vorsitz übernahm, war einzig der Hybris von António Horta-Osório geschuldet. Der ehemalige Chef der Lloyds Banking Group musste sein hoch bezahltes Aufsichtsamt am Zürcher Paradeplatz nach nur acht Monaten aufgeben, weil er glaubte, unbemerkt und ungestraft gegen Corona-Quarantäneregeln verstoßen zu können.

Dem ebenso nüchternen wie bodenständigen Lehmann ist eine solche Dummheit nicht zuzutrauen. In seiner neuen Rolle hat er die ersten Pflöcke eingeschlagen und weitere Wechsel im Management vorgenommen. Gottstein indes ließ er im Amt. Die Begründung: „Bei so vielen Neubesetzungen braucht es an der Spitze auch jemanden, der weiß, wie die ganze Organisation tickt und wer die Schlüsselkunden sind“, sagte Lehmann in der „NZZ“.

Sobald ein Nachfolger für den formell bereits ausgemusterten Finanzchef David Mathers gefunden ist, wird von der alten Garde im Vorstand tatsächlich nur noch Gottstein übrig sein. Der Betriebswirt ist im Investmentbanking der CS groß geworden und leitete vor seiner Berufung an die Spitze fünf Jahre die Geschäfte im Schweizer Heimatmarkt, wo auch die Paradedisziplin Vermögensverwaltung eine wichtige Rolle spielt. Insofern trifft es zu, dass er die Bank aus dem Effeff kennt. Aber genau das könnte man ihm auch zum Vorwurf machen. Gottstein gehört dem Vorstand der Bank seit sieben Jahren an. Warum hat er die eklatanten Mängel und Lücken im Risikomanagement nicht erkannt, die im vergangenen Jahr schmerzhaft zutage traten?