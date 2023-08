Die Nachricht platzt mitten in die Debatte um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts: Das Münchner Technologie-Start-up Marvel Fusion will seinen nächsten bedeutenden Entwicklungsschritt zur kommerziellen Nutzung der Kernfusion nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten machen.

Gemeinsam mit der Colorado State University soll bis zum Ende des Jahrzehnts für 150 Millionen Dollar die bislang leistungsstärkste Kurzpuls-Laseranlage der Welt entstehen. Sie werde der Grundstein für ein internationales Exzellenzzentrum zur Entwicklung der Laserfusion sein. Das erklärte Moritz von der Linden, Vorstandsvorsitzender und Mitgründer von Marvel, im Gespräch mit der F.A.Z.

Mit der Demonstrationsanlage wolle man den Nachweis erbringen, dass die Kernfusion eine der wichtigsten, effizientesten, saubersten, umweltverträglichsten und im großen Stil einsetzbaren Energiequellen der Zukunft sein könne. „Wir hätten sie auch gern in Deutschland errichtet“, sagt er. Doch hierzulande sei die Bereitschaft gering gewesen, das damit einhergehende Risiko auch nur zu erwägen.

Kein einziges Angebot aus Europa

Der Manager hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche mit potentiellen Geldgebern rund um die Welt geführt. Das Ergebnis sei ernüchternd: „Es hat in Europa seitens der Risikokapitalgeber oder auch der milliardenschweren Family-Offices kein einziges Angebot gegeben“, sagt von der Linden – und zeigte sich davon schockiert.

„In Amerika engagieren sich neben dem Staat auch Leute wie Bill Gates, Salesforce-Gründer Marc Benioff oder Jeff Bezos von Amazon mit riesigen Beträgen in der Fusionsforschung. Und hier? Hier schauen immer alle auf den Staat! Wo aber sind denn die risikofreudigen deutschen Großkapitalgeber, wenn es um so etwas Entscheidendes wie die Energiequelle der Zukunft geht?“, fragt er und schiebt die Antwort auch gleich hinterher. „Ein amerikanischer Selfmademilliardär will alles gewinnen; ein deutscher Erbe dagegen will nichts verlieren – das ist der entscheidende Unterschied.“

Marvel Fusion wurde 2019 gegründet, derzeit arbeiten rund 70 Beschäftigte in München. Es zählt neben dem Darmstädter Konkurrenten Focused Energy, der amerikanischen Tri Alpha Energy oder der chinesischen Neo Fusion zu etwas mehr als zwei Dutzend Unternehmen in der Welt, die Möglichkeiten finden wollen, Energie aus der gezielten Verschmelzung von Atomkernen zu ziehen. Im Gegensatz zur klassischen Kernspaltung fällt bei der Kernfusion kein hochgefährlicher Atommüll an. Auch die Gefahr einer Reaktorkatastrophe bestehe nicht.

Fast 5 Milliarden Dollar privates Kapital

Während Regierungen in aller Welt viel Geld in die Forschung pumpen, sind hier seit Anfang der Neunzigerjahre zunehmend auch private Unternehmen im Rennen. Nach Angaben der Fusion Industry Association flossen den Start-ups seitens privater Kapitalgeber bislang 4,7 Milliarden Dollar zu. So hatte allein die in Cambridge, Massachusetts, ansässige Commonwealth Fusion Systems vor zwei Jahren 1,8 Milliarden Dollar eingeworben. In Deutschland wurde über die SPRIND-Innovationsagentur des Bundes dieses Jahr die Pulsed Light Technologies GmbH gegründet und mit 90 Millionen Euro ausgestattet, um Start-ups hierzulande in absehbarer Zeit die speziellen Infrastrukturen wie Laser-, Diagnostik- und Rechensysteme anzubieten.

Vereinfacht gesagt, versuchen Wissenschaftler, Ingenieure, Start-ups und deren Investoren, die Prozesse von Sonnen auf der Erde nachzubauen. Tief in deren Inneren brennt unter gewaltigem Druck und sehr hohen Temperaturen ein heißes Fusionsfeuer, das Atomkerne miteinander verschmilzt. Dabei werden riesige Mengen an Energie frei. Diese Prozesse lassen sich auf verschiedene Arten und Weisen auch auf der Erde nachahmen.

Beschuss durch Speziallaser funktioniert

Ein Ansatz ist der Beschuss speziell zusammengestellter Substanzen (Treibstoff) mit besonderen Laserstrahlen, wie ihn auch Marvel Fusion verfolgt. Damit wurde Ende vergangenen Jahres in einer Anlage des amerikanischen Lawrence Livermore National Laboratory in einem Experiment zur sogenannten Trägheitsfusion mehr Energie gewonnen, als zuvor hineinfloss.

Das Experiment sorgte weit über die Wissenschaft hinaus für Aufsehen, gilt sein Ergebnis doch als Beweis dafür, dass der Ansatz grundsätzlich funktioniert. Bis zu einem nachhaltigen Einsatz der Technik oder gar einer Kommerzialisierung aber ist es noch ein sehr weiter Weg.

„Wahrscheinlich dauert das deutschen Kapitalgebern zu lang“, sagt Marvel-Chef von der Linden. Denn frühestens im kommenden Jahrzehnt könnte aus den Grundlagen der Fusionsforschung an eine mögliche Kommerzialisierung auch nur zu denken sein. Gleichwohl steigen private Geldgeber in Amerika und auch Asien in die Entwicklung ein. „Dabei haben wir in Deutschland alles, was es braucht: Spitzenforscher, Gründer und vor allem Unternehmen wie den Glashersteller Schott, den Laserspezialisten Trumpf und Kraftwerkstechniker wie Siemens Energy“, sagt der Manager.

Trotz der Weiterentwicklung in Colorado bleibt das Hauptquartier von Marvel Fusion in München bestehen. Der weitere Zeitplan sieht vor, dass nach der dortigen Demonstrationsanlage zu Beginn des kommenden Jahrzehnts ein erster Prototyp entstehen soll, bevor zur Mitte des Jahrzehnts das erste kommerzielle Fusionskraftwerk in Betrieb gehen soll.

Als Kunden kämen vor allem Unternehmen aus energieintensiven Branchen wie der Chemie, der Zementindustrie oder Stahlerzeugung infrage. Marvel-Chef von der Linden führt bereits Gespräche und setzt diesmal auf mehr Interesse aus Europa.