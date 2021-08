Klaus Hommels : Der patriotische Investor

Spotify, Skype, Airbnb, Facebook, Klarna, Revolut – das sind einige der Unternehmen, in die Klaus Hommels früh und mit großem Gewinn investiert hat. Der 54 Jahre alte Deutsche, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Zürich lebt, zählt zu den erfolgreichsten Risikokapitalgebern Eu­ro­pas. Und schuld daran ist seine Großmutter. Sie gab ihrem Enkel einst 20.000 D-Mark, damit der damalige Teenager eigene Erfahrungen in der Geldanlage sammeln konnte. Sie garantierte dem Junior, dass er etwaige Gewinne behalten dürfe, Verluste würde sie übernehmen. „Meine Oma wollte, dass ich skeptisch gegenüber Banken bin“, erinnert sich Hommels im Gespräch mit der F.A.Z. „Sie dachte, ich würde einem schlechten Anlagetipp eines Sparkassenangestellten folgen und so meine Lektion lernen.“ Doch der Enkel kam auf eine ganz andere Idee. Als Hobby-Kicker und Fan von Borussia Mönchengladbach steckte er „aus dem Bauch heraus“ die ganze Summe in Aktien des Sportschuhherstellers Puma. Das wagemutige Manöver zahlte sich aus: „Ich habe damit sehr viel Geld verdient.“ Von da an war für den Landwirtssohn klar, was er später werden wollte: Investor.

Der Weg zu den hochfliegenden Tech-Buden dieser Welt war allerdings noch weit. Dem Rat seines Onkels folgend, machte Hommels zunächst ganz bodenständig eine Lehre bei der Deutschen Bank. Danach studierte er Finanzwesen im schweizerischen Fribourg, wo er mit einer Arbeit zum Thema „Inhouse-Banking“, also zu Finanztransaktionen unter Umgehung der Banken, promoviert wurde. Den ersten Job fand er in Gütersloh als Assistent des Finanzchefs von Bertelsmann – eine traditionelle Adresse, die ihm aber den Sprung in die ungleich spannendere Internet-Welt erlaubte. Als sich der Medienkonzern an dem Online-Dienst AOL beteiligte, setzte Hommels alle Hebel in Bewegung: „Ich habe mich so lange angebiedert, bis ich zu AOL wechseln durfte“, sagt Hommels.