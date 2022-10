Grüner Wasserstoff : Der Gasmann für Wilhelmshaven

Schauen Sie, da drüben ging ich zur Schule, und dort wohnt meine Mutter.“ Wenn man mit dem 47 Jahre alten Marco Alverà von seinen gemieteten Büros im Zentrum von Mailand über die Dächer der Stadt blickt, beschreibt er seine Heimatgefühle. Der italienische Manager ist in New York aufgewachsen, studierte und arbeitete in London und war dann auf verschiedenen Spitzenposten bei großen Adressen der italienischen Energiewirtschaft tätig, zuletzt als Vorstandsvorsitzender des italienischen Gasleitungsbetreibers Snam, des größten Unternehmens seiner Art in Europa.

Alveràs Frau und seine beiden jungen Töchter leben weiter in Mailand, doch er ist schon wieder an einen neuen Ort aufgebrochen: Wilhelmshaven, die Hafenstadt an der Nordsee, die seiner Ansicht nach völlig unterschätzt wird. „Wilhelmshaven hat das Potential, wie Rotterdam zu sein. Die Stadt hat einen tollen Hafen und eine Infrastruktur wie in Rotterdam. Wenn wir Erfolg haben, kann Wilhelmshaven ein großes grünes Energie-Drehkreuz für ganz Europa werden.“