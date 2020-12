Zölle für die Autoindustrie : BMW sorgt sich um Brexit-Domino

Die Produktion im englischen Mini-Werk Oxford hat BMW unter Kontrolle, selbst wenn der harte Brexit kommen sollte – also ein endgültiges Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Handelsabkommen. Empfindlich treffen werden den Münchner Autokonzern hingegen die Folgen der Zölle, die im Fall des No-Deal-Brexits in Höhe von 10 Prozent sofort anfallen. Für dieses Szenario hat Finanzvorstand Nicolas Peters schon einmal Preiserhöhungen angekündigt – für Mini-Modelle, die nach Kontinentaleuropa verschifft werden; für BMWs, die als Rechtslenker auf die britische Insel kommen, dem drittgrößten Auslandsmarkt.

Die Konsequenzen aus dem daraus zu erwartenden Absatzrückgang können drastisch sein: Peter erwartet einen jährlichen negativen Effekt auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe „eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages“, wie er am Mittwoch in einem virtuellen Pressegespräch sagte. „Technisch sind wir in einem No-Deal-Szenario vorbereitet, wir können Anfang Januar weiter produzieren“, sagte er. „Die Logistik bekommen wir schnell in den Griff, auch wenn es vorübergehend mal ruckeln kann.“ Die Versorgung mit den notwendigen Teilen zum Bau der Mini-Autos sei gesichert.