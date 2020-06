Reiseveranstalter in Sorge : Urlaub auf Abstand

Auf dem Weg zum Strand stand die Sperre. In Ostseeorten wie Scharbeutz haben Besucher schon einen Vorgeschmack darauf bekommen, was droht, wenn viele Deutsche im Inland Erholung suchen: Weniger die Gäste in Hotels und Ferienwohnungen sind das Problem, sondern ein Schwall an Tagesgästen, der zusätzlich anreist, sobald das Wetter gut ist. Sonnenschein lässt auch die in Corona-Zeiten geforderten Abstände zwischen Besuchern schmelzen. In Scharbeutz half am Pfingstwochenende nur noch die Straßensperre. Wer keinen Wohnsitz und kein Urlaubsquartier nachweisen konnte, musste wenden, als es zu voll wurde.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der Tourismus hat in der Corona-Krise besonders gelitten. Beschränkungen im öffentlichen Leben von geschlossenen Schulen bis zu Abstandsmarkierungen an der Supermarktkasse wirkten wie ein Riegel für Neubuchungen. Und Urlaubern, die über Ostern hatten reisen wollen, musste abgesagt werden. Entgangenes Neugeschäft und rückabgewickelte Buchungen haben Einbußen in Milliardenhöhe hinterlassen.

Reisebüros bangen ums Überleben, weil nicht angetretene Reisen für sie bedeuten, dass ihre Einnahmen – die Vermittlungsprovisionen – ausbleiben. Reiseveranstalter und Hoteliers müssen entweder schon vereinnahmtes Geld zurückzahlen oder konnten auch erst gar nicht kassieren. Wurde 2019 noch viel über Overtourism – durch Gästemassen überschwemmte Orte – diskutiert, erschien das Thema in der Leere des Frühjahrs wie aus einer anderen Welt.

Jeder Dritte will gar nicht verreisen

Mit den Lockerungen entdeckt ein Volk nun die Erholung außerhalb des Heims wieder. In einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) sagten 29 Prozent, dass sie 2020 gar nicht verreisen wollen. 24 Prozent wollen schnellstmöglich zu Inlandszielen aufbrechen. Der große Rest wartet gebannt ab, was in den Sommerferien möglich sein kann. Am 14. Juni läuft die Reisewarnung des Auswärtigen Amts, die seit März pauschal für die gesamte Welt gilt, für die meisten Länder Europas aus. Auch innerhalb der EU wird es ab dem 1. Juli keine Beschränkungen mehr geben. Spanische Inseln und Griechenland werden dann wieder erreichbar. Dort waren die Infektionszahlen in der Corona-Krise ohnehin niedrig geblieben, in ganz Griechenland gab es weniger Fälle als im Stadtgebiet von Hamburg.

Doch die Krise hinterlässt Spuren. Für die Daheimbleiber scheint allerdings nicht die Angst vor Infektionen der Hauptgrund für den Verzicht zu sein: Nur jeder Fünfte fürchtet der GfK-Umfrage zufolge die Krankheit. Vielmehr führen 38 Prozent von ihnen an, wegen der Krise kein Geld für den Urlaub übrig zu haben. Und die Zögerlichen stoßen sich an Auflagen wie Maskenzwang oder Abstandsregeln. 44 Prozent von ihnen sagen, dass das nicht zu ihren Vorstellungen eines Urlaubs passe. Wer aufbrechen will, hat sich indes damit abgefunden, dass der Urlaub 2020 etwas anders wird.

Besonders wichtig ist den Reisehungrigen der Umfrage nach, dass im Hotel Desinfektionsmittelspender stehen. Dass Gäste nur schubweise im Restaurant essen dürfen, bereitet ihnen keine große Sorge. 45 Prozent der Reisewilligen erwarten das sogar als Vorkehrung. Größere Abstände zwischen Sonnenliegen am Strand, Markierungen an der Hotelrezeption wie an der Supermarktkasse und Auflagen, wie viele Gäste gleichzeitig in den Pool springen dürfen – mit vielem werden sich die Gäste zu arrangieren haben.

Aufbrechen mit vollem Kofferraum

Doch gleich in die Ferne schweifen und in Abstandszeiten in den engen Reihen eines Flugzeugs sitzen, will nicht jeder – zumal ein freier Nebensitz im Flieger nicht sicher ist. In der EU gilt eine Empfehlung, Passagieren Abstand zu verschaffen, eine Pflicht ist es nicht. „Es wird in diesem Jahr weniger weite Reisen geben und mehr Reisen, zu denen Urlauber mit dem eigenen Auto aufbrechen“, räumt Marek Andryszak, Deutschland-Chef des Reisekonzerns TUI, im Gespräch mit der F.A.Z. ein. „Obwohl wir in der Corona-Krise faktisch eine Verkaufspause hatten, haben wir schon jetzt für Ziele in Deutschland mehr Eigenanreise-Buchungen als im Vorjahr.“ Für gewöhnlich machen Reisekonzerne weniger als 20 Prozent ihres Geschäfts mit Urlaubern, die kein Flugzeug besteigen. Denn Inlandsurlauber buchen oft anderswo. Doch im Krisenjahr 2020 überspringt der Anteil der Autoreisen auch bei TUI wohl die 20-Prozent-Marke.