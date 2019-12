Alle Jahre wieder : Warum die Streiks bei Amazon nichts bringen

So sicher wie die Bescherung zu Weihnachten kommt kurz vorher der Streik in den Amazon-Logistikzentren. Doch auch in diesem Jahr werden die Geschenke rechtzeitig ankommen. Über den Zoff freuen sich andere.

Mit der Nachtschicht am Montag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem einwöchigen Streik an den Amazon-Standorten im hessischen Bad Hersfeld, in Koblenz und Leipzig aufgerufen. Er soll bis zum kommenden Samstag dauern.

Es ist das sechste Jahr in Folge, in dem Verdi bei Amazon zu Streiks in der Weihnachtszeit aufruft. Und wie jedes Jahr verbindet die Gewerkschaft damit die Hoffnung, dass Amazon es durch die Arbeitsniederlegungen nicht schafft, die zur Weihnachtszeit sprunghaft steigende Zahl von Bestellungen rechtzeitig auszuliefern.

Die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen, dürfte jedoch auch in diesem Jahr gering sein. Nach Angaben der Gewerkschaft haben am Montag rund 1200 Beschäftigte an den Streiks teilgenommen. Das sind aber weniger als zum ersten Amazon-Weihnachtsstreik im Jahr 2013 – damals nahmen am ersten Streiktag 1800 Beschäftigte teil.