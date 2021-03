Horrende Vergütungen : Manager-Exzess in den Niederlanden

In Zoeterwoude rollen sie ein und aus, die Lastwagen mit dem weltbekannten grünen Logo und rotem Stern auf gekühlten Drittel-Liter-Flaschen. Hier in der Nähe Den Haags, dicht am Alten Rhein, produziert Heineken – in der größten Brauerei Europas, wie es heißt. Global ist der Konzern die Nummer zwei im Biermarkt, mit glänzendem Namen, daheim gehört er zum Eliteclub im Börsenleitindex AEX. Niederländische Bierfreunde schlürfen das Kernprodukt Heineken und Amstel-Bier, ermahnt durch den Slogan: „Genieße mit Maß.“

Dem Konzern selbst hingegen ist das Maß abhandengekommen, jedenfalls nach dem Empfinden vieler Bürger, auch Politiker und Wirtschaftsvertreter. Kürzlich wurde bekannt, wie Heineken dem langgedienten Vorstandschef Jean-François van Boxmeer voriges Jahr den vorzeitigen Abgang vergoldete: Derart üppig war das Millionengeschenk, dass der Konzern zusätzlich etwa 7 Millionen Euro als „Steuerstrafe“ anerkennt, wie eine Fußnote im neuen Geschäftsbericht verrät. Auch andere Unternehmen leisten eine solche Sonderabgabe wegen „exzessiver Abtrittsvergütungen“.