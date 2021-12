Schienenverkehr : Das Comeback der Nachtzüge

Aktualisiert am

Während in Frankreich das jahrzehntelange Langstreckenmonopol der Staatsbahn SNCF fällt, feiern neue Nachtzugverbindungen fröhliche Urstände. Denn über Nacht Zug zu fahren, ist besser fürs Klima als eine kurze Strecke zu fliegen.

Das jahrzehntelange Langstreckenmonopol der französischen Staatsbahn SNCF erlebt seine letzten Tage. Diese Woche Samstag fährt um 7.26 Uhr von Paris aus der italienische Hochgeschwindigkeitszug „Frecciarossa“ Richtung Mailand. Um 6.25 Uhr bricht ein Zug des gleichen Typs von Mailand Richtung Paris auf. Es ist der erste Langstreckenzug, der tagsüber in Konkurrenz zur SNCF Passagiere über die französische Landesgrenze transportiert. Die grenzüberschreitenden Verbindungen nach Deutschland werden von einem Gemeinschaftsunternehmen aus Deutscher Bahn (DB) und SNCF angeboten, und auf dem Nischenmarkt der Nachtzüge gab es schon ein Angebot, als die staatliche Trenitalia 2011 mit ihrem Angebot anfing.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

„Als erstes europäisches Unternehmen seit der Wettbewerbsöffnung des französischen Eisenbahnmarktes wird Trenitalia den Fahrgästen ein neues Reiseerlebnis bieten“, teilte der Vorstandsvorsitzende von Trenitalia, Luigi Corradi, mit. Der Verkauf der Tickets hat am 13. Dezember begonnen; die Fahrkarten für die Strecke zwischen Mailand und Paris kosten zwischen 29 und 165 Euro; die Niedrigpreise werden kaum bleiben, denn Trenitalia will kein Billigangebot auf der Strecke aufbauen. Der Frecciarossa fährt zwischen Mailand und Paris über Lyon. Anfangs sind zwei tägliche Hin- und Rückfahrten zwischen Paris Gare de Lyon und Milano Centrale über Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane und Turin geplant. Bald sollen täglich drei weitere innerfranzösische Hin- und Rückfahrten zwischen Paris Gare de Lyon und den Bahnhöfen Lyon Part-Dieu sowie Lyon Perrache hinzukommen. Insgesamt will Trenitalia zehn Verbindungen mit fast 5000 Sitzplätzen pro Tag zwischen Paris und Lyon anbieten.