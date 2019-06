Aktualisiert am

Warum Deutschlands Maschinenbauer in einer Krise stecken

Warum Deutschlands Maschinenbauer in einer Krise stecken

Manchmal kommt alles zusammen: Politische und technologische Verwerfungen treffen die Maschinenbauer so hart wie lange nicht – und die Talsohle ist wohl noch nicht durchschritten.

Maschinen in der Arzneimittel-Produktion: Die Branche könnte gerade selbst eine Medizin gut gebrauchen. Bild: dpa

Der Brexit? Ärgerlich, sagt Carl Martin Welcker. Aber kein Drama. Jedenfalls nicht für die deutschen Maschinenbauer, die der Präsident des Branchenverbandes VDMA vertritt. Und mit ihnen mehr als eine Million Beschäftigte. Auf den Brexit hätten sich die Unternehmen eingestellt, er werde sie nicht umwerfen. Der Handelskrieg zwischen Amerika und China? Das sei schon eine größere Belastung. Allerdings glaube er nicht, „dass die Welt untergehen wird“. Vom Untergang sind die Maschinenbauer, diese Kernbranche der deutschen Industrie, tatsächlich weit entfernt. Aber es steht so schlecht um sie wie lange nicht.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der jüngste Rückschlag erfolgte am Mittwoch. Da meldete der VDMA einen beträchtlichen Rückgang der Auftragseingänge. Mal wieder: Im April betrug das Minus im Vergleich zum vergangenen Jahr 11 Prozent. Es war der fünfte rückläufige Monat nacheinander, davon einige ebenfalls im zweistelligen Bereich. Die Branche, die knapp 230 Milliarden Euro im Jahr umsetzt, steuert auf ein ernüchterndes Jahr zu. Hatte sie ihre Produktionsprognose für das vergangene Jahr schon von 5 auf 2 und im laufenden Jahr von 2 auf 1 Prozent gesenkt, so könnte es am Ende noch düsterer aussehen. Dann müsste die korrigierte Miniprognose noch einmal kassiert werden. Diskussionen darüber werden auf den Verband zukommen, sollte der Niedergang der Auftragseingänge anhalten. Zumal auch die Produktion im ersten Quartal um 0,5 Prozent gesunken ist. Die Unternehmen profitieren zwar noch vom Auftragsbestand aus dem Vorjahr, aber wie lange dieser Effekt anhält, ist unsicher.