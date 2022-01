Infront-Chef im Interview : „Die Kommerzialisierung des Fußballs ist gesund“

Sie sind einer der bekanntesten Sportvermarkter überhaupt. Jetzt haben Sie sich Gedanken über die Zukunft des Sports gemacht. Da geht es viel um virtuelle Realität. Das erinnert an das Metaverse. Findet dort die Zukunft des Sports statt?

Wir haben uns in dem Band „Brave New Sport“ gefragt: Was kann der Sport in der ganzen Gesellschaft verändern? Was ist die Bedeutung des Sports? Und was heißt das für die Zukunft des Sports, nicht nur in den nächsten zwei, drei Jahren, sondern eher in 20 Jahren? Da spielt Technologie eine wichtige Rolle, aber auch soziale und wirtschaftliche Komponenten. Was die Technologie angeht, haben wir in Japan diesen Sommer einen Vorgeschmack erhalten. Da wurde ein Badmintonspiel live gespielt und gleichzeitig in einer anderen Halle als Hologramm gezeigt. Kürzlich hat die NFL bekannt gegeben, dass sie im Metaverse einen Shop eröffnet, wo man mit einer digitalen Währung Helme der 32 Teams kaufen kann.