Gähnende Leere: Die hohen Treibstoffpreise schrecken an den meisten deutschen Raststätten die Reisenden ab, wie hier am Hermsdorfer Kreuz. Bild: Maximilian von Lachner

Von 440 Raststätten an Deutschlands Autobahnen werden 412 von dem in Bonn ansässigen Unternehmen Tank & Rast betrieben, rechnerisch etwas mehr als 93,6 Prozent dieses Marktes. Kein Wunder, dass Autofahrer und Urlauber an all diesen Raststätten immer wieder auf die gleichen Marken treffen, angefangen bei Serways und Wayne’s Coffee über Tabilo und Brotzeit bis Gusticus und Essbar. Die sind alle – wie auch der für die gebührenpflichtige Nutzung der Toiletten erfundene Name Sanifair – als Eigenmarken in der Hand von Tank & Rast. Kein Wunder auch, dass Menü und Warenangebot in ganz Deutschland so eintönig wirken.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Wir haben quer durch Deutschland in den Raststätten Bockwurst bestellt: Die Konsistenz war immer gleich, das Gewicht schwankte immer um die gleiche Grammzahl; offenbar waren alle Würste in ganz Deutschland vom gleichen Lieferanten. Sogar die Pappteller waren überall gleich“, berichtet ein Raststättentester, der nicht namentlich genannt werden will. Auch das Warenangebot in den Selbstbedienungsmärkten wirkt einförmig mit überall den gleichen Marken für Kekse und Schokolade, zum Beispiel auch mit überall der gleichen Präferenz für Produkte aus Milchschokolade. Alles scheint vom gleichen Großmarkt zu kommen.

Alles ist auch erheblich teurer als anderswo: Bei einer Preiserhebung für fünf Produkte sowie Käsebrötchen und Bockwurst mit Brötchen fand der Automobilclub „Mobil in Deutschland“ heraus, dass die Preise dieses Warenkorbes aus sieben Produkten an den Raststätten im Schnitt um 20,7 Prozent teurer waren als in entsprechenden Autohöfen neben der Autobahn.

In hartem Kontrast zu den Marktdaten und den Eindrücken der Konsumenten steht allerdings die Selbstdarstellung aus der Bonner Zentrale von Tank & Rast: „Die Behauptung einer angeblichen ‚monopolartigen Stellung‘ oder eines ‚Quasi-Monopols‘ auf den Autobahnen weist Tank & Rast zurück“, teilt das Unternehmen mit. Im Gegenteil: Tank & Rast sieht keinerlei Hinderungsgrund, seinen Marktanteil unter den Autobahnraststätten noch weiter zu erhöhen: „Tank & Rast unterliegt daher auch keinem Verbot, für den Betrieb neu gebauter Servicebetriebe an den Autobahnen mitzubieten“, schreibt Tank & Rast zur entsprechenden Frage. Man könne und dürfe sich jederzeit an Ausschreibungsverfahren beteiligen. Auf diese Weise konnte das Unternehmen mit dem übergroßen Marktanteil in den vergangenen Jahrzehnten seine Position noch weiter ausbauen.

Behauptet wird, dass die 412 Raststätten unter Verwaltung durch Tank & Rast „in intensivem Wettbewerb mit einer Vielzahl von Systemanbietern unmittelbar neben der Autobahn, unter anderem Autohöfen, Systemgastronomen, Tankstellen und Gaststätten“, stehen. Dennoch gibt es eine Reihe von Argumenten dafür, dass die direkt an den 13.000 Kilometern deutscher Autobahn, den wichtigsten Verkehrsadern des Landes, gelegenen Autobahnraststätten einen abge­grenzten Markt darstellen. Sonst wäre es unmöglich, Schokoriegel oder Käsebrötchen mit 20 Prozent Aufschlag zu verkaufen, ohne dass so gut wie alle Kunden wegblieben. Tank & Rast verweist zwar auf die außerhalb der Autobahnen, in der Nähe von Ausfahrten gelegenen Autohöfe. Doch offenbar versucht man andererseits, an der Autobahn so weit wie möglich für sich zu bleiben.