Wagniskapital in Deutschland : Wachrüttler aus der Provinz

Risikofreude wird in München oder Berlin erwartet, aber nicht in Münster. Doch genau dort sitzt Paul-Josef Patt, einer der erfolgreichsten Wagniskapitalgeber in Deutschland. Der Geschäftsführer von Ecapital hat als einer der frühen Investoren vor gut zwei Jahren den deutschen Mittelständler Sonnen an den britisch-niederländischen Shell-Konzern verkauft. In den Hersteller von Speichersystemen für erneuerbare Energien investierte Patt zu einem Zeitpunkt, als das Unternehmen aus 20 Mitarbeitern bestand. Heute macht Sonnen gut 100 Millionen Euro Umsatz mit 700 Beschäftigten, das Unternehmen wechselte für einen dreistelligen Millionenbetrag den Besitzer. Schon 2013 konnte Patt die Geldgeber seiner Fonds mit dem Verkauf des Dresdener Unternehmens Novaled an Samsung erfreuen. Auch der Hersteller für Oled-Leuchttechnologien war ein dreistelliger Millionen-Exit.

Als Geschäftsführer von Ecapital verwaltet Patt Technologie-Fonds mit einem Volumen von etwa 280 Millionen Euro. Der Manager hat sich schon immer auf Unternehmen fokussiert, deren Konzepte weniger schnell erklärt sind als so manches E-Commerce-Start-up, die dafür aber ihre Branchen richtig umkrempeln können. Eher Disruptions-Technologie als Elektrotretroller. Ein eigener Fonds für Cybersecurity ist das etwa gerade oder ein besonderes Augenmerk auf erneuerbare Energien und alles, was heute unter dem Oberbegriff „Clean Tech“ auch immer mehr Geldgeber anlockt.