Alexander Falk : Der tief gefallene Verlagserbe

Alexander Falk dürfte diesen Mittwoch lang herbeigesehnt haben, im Grunde genommen seit dem 9. Juli vor zwei Jahren. Damals wurde er vom Landgericht Frankfurt nach einem spektakulären Strafverfahren zu gut vier Jahren Haft verurteilt. Seitdem setzt er seine Hoffnungen auf den zweiten Strafsenats des Bundesgerichtshof. An den höchsten deutschen Strafrichtern ist es nun, die Ehre des gefallenen Unternehmersohns wieder herzustellen – oder die Aktendeckel über einem Fall zu schließen, der die Wirtschaftswelt bewegt hat wie kaum ein anderer: Ein Mann aus guten Hause, gesegnet mit großem Wohlstand und eigenem, waghalsigen Unternehmergeist, soll ein Mordkomplott auf einen renommierten Frankfurter Anwalt geplant haben, so der ursprüngliche Vorwurf – mit Hilfe organisierter Kriminalität. Ein solcher Fall ist selbst in der hart gesottenen Frankfurter Justiz ohne Beispiel.

Falk hat die Vorwürfe stets vehement bestritten. Das Gericht habe sich in dem Verfahren an „lügenden Zeugen und manipulierten Tonaufnahmen festgehalten, statt die selbst als zentral bezeichneten Zeugen zu hören und die teils erheblich entlastende Faktenlage zu berücksichtigen“, wetterte Falks Verteidiger Björn Gercke nach der Urteilsverkündigung. Doch das Landgericht Frankfurt sah es als erwiesen an, dass der damals 50 Jahre alte Erbe des gleichnamigen Stadtplan-Verlages einen Anschlag auf einen Frankfurter Rechtsanwalt in Auftrag gegeben hatte. Der Vorwurf des versuchten Mordes ließ sich in dem Verfahren zwar nicht mehr aufrechterhalten, verurteilt wurde Falk wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Aufsehenerregend war dieses Verfahren allemal. Das Motiv für diese ungeheuerliche Tat nach Ansicht des Gerichts: Der Anwalt war Teil eines Teams, das in einem Schadenersatzprozess einen zweistelligen Millionenbetrag erstreiten wollte.