Oleg Tinkow : Der Milliardär, der eine Spende brauchte

Die Geschichte des russischen Bankers und Milliardärs Oleg Tinkow hat zwei Teile: die Jahre vor seiner Leukämieerkrankung und die Zeit danach. Bis zur Diagnose, die Ende 2019 gestellt wurde, schien Tinkows Leben eine einzige Erfolgsgeschichte zu sein. Darin erschuf der Sohn eines Bergarbeiters aus Russlands ärmlichem Kohlerevier Kusbass aus eigener Kraft eine der erfolgreichsten Banken Russlands, die heute mehr als 20 Milliarden Dollar wert ist.

Tinkow feierte sich für diesen Erfolg, hatte keine Scheu, damit zu prahlen. Er bezeichnete sich als „einen der besten, wenn nicht den besten“ Unternehmer Russlands, postete Bilder von Urlauben in den eigenen Luxushotels, beim Heli-Skiing, vor der eigenen Yacht mit Eisbrecherfunktion, die zwei Hubschrauber und ein Mini-U-Boot bereithält und für 740.000 Euro je Woche gemietet werden kann; von Besuchen in Edelrestaurants und auf Champagner-Weingütern. Tinkow liebte es, aufzufallen und zu provozieren, bezeichnete sich als Fan von Donald Trump und Silvio Berlusconi, gab sich ungehemmt sexistisch: 2015 erzählte er einer Reporterin der Financial Times, dass Frauen zwar schön seien, aber besser nicht am Geldverdienen beteiligt werden sollten und dass Feministinnen auch bloß „das Eine“ wollten.