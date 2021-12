Neuer Bosch-Chef Hartung : Der Hoffnungsträger

Ein nicht mehr ganz neues Bürohochhaus in der baden-württembergischen Kleinstadt Gerlingen, Ortsteil Schillerhöhe. An der Fassade leuchtet der Unternehmensname unter dem wässriggrauen Dezemberhimmel: „Bosch“ steht da in roten, blockigen Lettern. Hier, im Westen von Stuttgart, residiert an einem Waldrand der größte Autozulieferer der Welt. Die Robert Bosch GmbH, gegründet 1886, fast 400.000 Mitarbeiter, ein schweigsamer schwäbischer Weltkonzern. Es dürfte kaum ein Auto geben, in dem nicht irgendwo auch ein Stück Bosch-Technik steckt.

Jetzt steht auf der Schillerhöhe ein seltenes Ereignis bevor: Ein neuer Konzernchef tritt an. Stefan Hartung, 55 Jahre alt und Frohnatur aus dem Ruhrpott, übernimmt von Volkmar Denner, einem auf viele eher unnahbar wirkenden drahtigen Schwaben mit Faible für theoretische Physik und schnelle Motorräder. Der Neue ist da anders. Das einzige Zweirad, auf das Hartung steige, sei sein E-Bike, so berichten Mitarbeiter.