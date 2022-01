Rohstoffland Australien : Der Kampf um die Kohle

Das umstrittenste Kohleprojekt der Welt nimmt seine Arbeit auf. Die indische Adani Group führt über ihre australische Tochtergesellschaft Bravus Mining & Resources nun die erste Schiffsladung des „schwarzen Goldes“ über das Barrier Reef aus. Gegen das Öffnen der Carmichael-Vorkommen im Nordosten des Kontinents wird rund um die Erde protestiert. Bei einem Weltmarktpreis von 150 Dollar je Tonne Kraftwerkskohle und einem rasch steigenden Bedarf in Indien, das im kommenden Jahr um 9 Prozent wachsen will, dürfte der Milliardär Gautam Adani dennoch das richtige Gespür bewiesen haben.

David Boshoff, der Vorstandsvorsitzende von Bravus, erklärte, die erste Lieferung liege im North Queensland Export Terminal nahe der Kleinstadt Bowen: „Vom ersten Tag an war das Ziel des Carmichael-Projektes, qualitativ hochwertige Kohle an Nationen zu liefern, die Millionen ihrer Bürger aus der Energiearmut befreien wollen, und lokale Arbeitsplätze und einen wirtschaftlichen Aufschwung für Queensland zu liefern.“ So habe das Öffnen der Vorkommen bislang schon rund 2600 Arbeitsplätze in Queensland und mehr als eine Milliarde australischer Dollar (rund 724 Millionen Euro) Auftragsvolumen für heimische Unternehmen geschaffen.