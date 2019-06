Das Unternehmen und der Unternehmer

1975 gründeten Bernhard Paul und André Heller den Circus Roncalli – benannt nach dem volksnahen Papst Johannes XXIII., der mit bürgerlichem Namen Angelo Giuseppe Roncalli hieß. Nach einer Saison gingen die Geschäftspartner im Streit auseinander, 1980 wagte Paul den Neustart. Zur Gruppe gehören außerdem ein Varieté-Theater in Düsseldorf, ein Weihnachtszirkus in Berlin, Jahrmärkte, Auftritte auf Kreuzfahrtschiffen sowie eine Eventagentur. Die Gruppe hat ihren Firmensitz und ihr Winterquartier in Köln. Der Umsatz belief sich 2018 auf 25 Millionen Euro.

Schon während seiner Kindheit im österreichischen Wilhelmsburg war Bernhard Paul vom Zirkus begeistert. Doch zunächst absolvierte der Sohn einer Handwerkerfamilie ein Grafikstudium in Wien und arbeitete als Artdirector für das Magazin „Profil“ und eine Werbeagentur. Erst mit knapp 30 Jahren wurde er mit dem Circus Roncalli zu einem der bekanntesten Zirkusdirektoren. Der 72 Jahre alte Paul ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Mit seiner Ehefrau Eliana Larible-Paul hat er drei Kinder, die ebenfalls bei Roncalli arbeiten.