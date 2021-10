Teure Elektroautos : Tesla? Nein, danke!

Sollten Sie, liebe Leser, mal Lust auf eine Mutprobe verspüren oder nach einem kühnen Wetteinsatz suchen, dann kommen hier ein paar Ideen. Besuchen Sie eine Operninszenierung von Verdis „Nabucco“, und fangen Sie beim Gefangenenchor an, lauthals „Don’t worry, be happy“ zu singen. Oder gehen Sie zum Dortmunder Fußballstadion und stimmen vor Borussia-Fans Loblieder auf Schalke 04 an. Oder, falls Sie größere Menschenansammlungen scheuen, provozieren Sie in kleinem Kreise und teilen Bekannten im Brustton der Überzeugung mit: Tesla wird völlig überschätzt und ist sein Geld nicht wert, als Auto und erst recht als Aktie. Das wird ein unvergessliches Erlebnis!

Ja, man ist umzingelt von Tesla-Fans. Von Leuten, deren Leben sich angeblich verändert hat, seitdem sie einmal in einem Modell des amerikanischen Elektroautoherstellers gesessen haben. Von Menschen, die Tesla nicht nur für den Vorreiter, sondern auch den Vollender der Elektromobilität halten. Von Personen, die über Konzernchef Elon Musk mit einem Strahlen in den Augen sagen: etwas irre, aber oho.