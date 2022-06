Spielwaren : Warum das Playmobil-Geschäft schrumpft

Aktualisiert am

Der Verkauf von Playmobil läuft nicht mehr rund. In der Pandemie seien mehr digitale Medien gefragt.

Ritterschloss in Kinderhand: Hier wird noch gespielt. Bild: dpa

Der Hersteller der Playmobil-Figuren hat im vergangenen Jahr nicht von einer Rekordnachfrage nach Spielwaren profitieren können. Die Horst Brandstätter Group meldet für das im März abgeschlossene Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent auf 736 Millionen Euro. Die Sparte Lechuza, die aus dem Playmobil-Figuren-Grundstoff Pflanzgefäße herstellt, legte 16 Prozent zu, das Spielzeug-Kerngeschäft litt mit einem Umsatzrückgang um 4,3 Prozent somit stärker, als es die Zahlen der Gruppe andeuten. Der Marktforscher NPD Group hatte für 2021 ermittelt, dass der globale Spielwarenmarkt um 8,5 Prozent zulegte, der deutsche um 4 Prozent.

Die Brandstätter Group nennt als Gründe für den Umsatzrückgang Lieferengpässe für Verpackungen, Elek­tronikteile und Werkzeuge – ebenso gestiegene Kosten für Kunststoff und Logistik, die sich aber eher auf den Gewinn ausgewirkt haben dürften. „Die Kosten für Rohstoffe haben sich in den beiden letzten Jahren verdoppelt – Tendenz weiter steigend – und belasten zusammen mit den Kostensteigerungen bei Energie und Fracht unser Ergebnis erheblich“, wird Chef Steffen Höpfner zitiert. Zahlen zum Gewinn nennt das Unternehmen nicht.

Höhere Preise dürften hingegen kaum Playmobil-Käufe verhindert haben. Das Unternehmen beklagt, „adäquate Preiserhöhungen“ seien „schwer umsetzbar“ gewesen, was zu einem Druck auf die Margen geführt habe. Zur Spielwarenmesse Ende Januar hatten andere Hersteller von Rekordumsätzen und gleichzeitig sinkenden Gewinnen berichtet. Während Konkurrenten auch Schwierigkeiten mit dem Nachschub aus Fernost haben, werden Playmobil-Produkte – wie das Unternehmen in seiner Mitteilung selbst hervorhebt – in Europa hergestellt.

In der Brandstätter-Gruppe sieht man offenbar in der Pandemie einen Grund für die Geschäftsentwicklung. „Durch Corona haben sich die Freizeitaktivitäten der Kinder stark verändert. Die Zeit, die Kinder mit digitalen Medien verbracht haben, hat deutlich zugenommen“, wird Roger Balser, Leiter der Playmobil-Sparte, zitiert. „Dies halten Experten für gefährlich.“

Für das neue Geschäftsjahr sendet das Unternehmen skeptische Signale. Ein Zusammentreffen von Pandemie, Krieg in der Ukraine, knappen Rohstoffen, Lieferkettenproblemen und Inflation habe die globale Wirtschaft so noch nie erlebt. Die aktuelle Situation zeige, wie wichtig der schon laufende Transformationsprozess in der Gruppe sei.