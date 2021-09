Ai Weiwei : Credit Suisse setzt Ai Weiwei vor die Tür

Die Credit Suisse (CS) will sich von ihrem prominenten Kunden Ai Weiwei trennen und dessen Konto auflösen. Dies schreibt der chinesische Konzeptkünstler in einem Beitrag auf der Kunstlattform Artnet. Er führt die Kündigung auf die Geschäftsinteressen der Schweizer Großbank in China zurück. Der 64 Jahre alte Ai Weiwei zählt zu den größten Kritikern der autoritären Staatsführung in China. Wegen seines politischen und gesellschaftlichen Engagements saß er 2011 zweieinhalb Monate in Haft. 2015 zog er nach Berlin; aktuell lebt er in Portugal.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Die CS-Mitarbeiter hätten die Auflösung seines Kontos in der Schweiz mit der neuen Geschäftspolitik begründet, alle Konten von Personen zu schließen, die vorbestraft seien. „Sie glaubten (oder gaben vor zu glauben?), dass ich in China wegen eines Verbrechens verurteilt worden war. Mit ein paar Hausaufgaben hätten sie feststellen können, dass ich nie formell angeklagt, geschweige denn wegen eines Verbrechens verurteilt worden war. Als das Pekinger Regime mich verhaftete und meinen Namen in den Schmutz zog, wandte es lediglich seine üblichen Methoden zur Verfolgung politischer Gegner an“, schreibt Ai Weiwei.