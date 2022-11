Über vier Milliarden Dollar : Warren Buffett steigt bei Taiwans TSMC ein

Aktualisiert am

Die amerikanische Investmentfirma Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett wagt mit einer Investition in Milliardenhöhe einen seltenen Vorstoß in den Technologiesektor. Das Unternehmen kaufte für mehr als 4,1 Milliarden Dollar Aktien des weltgrößten Auftrags-Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), teilte das Konglomerat am Montag mit.

Berkshire tätigt in der Regel keine großen Technologie-Investitionen, bevorzugt aber oft Unternehmen, bei denen aufgrund ihrer Größe Wettbewerbsvorteile liegen. In der Vergangenheit galt das zum Beispiel auch für Apple.

TSMC verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinnsprung von 80 Prozent, gestützt durch die Nachfrage von Kunden wie dem iPhone-Hersteller Apple. Das wertvollste börsennotierte Unternehmen Asiens hat im August mit dem Bau einer Fabrik für zwölf Milliarden Dollar im US-Bundesstaat Arizona begonnen.