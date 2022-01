Mehr als 200 Millionen Dollar : Warner Music kauft Autorenrechte von David Bowie

Der erste große Katalog-Deal des noch jungen Jahres ist offiziell: Die Warner Music Group übernimmt die Autorenrechte von David Bowie. Der Verkauf umfasse die 26 Studioalben des 2016 verstorbenen Künstlers, das 2021 posthum veröffentlichte Album „Toy“ und die Werke der Band Tin Machine sowie Singles und Veröffentlichungen mit anderen Projekten, teilte das drittgrößte Musikunternehmen der Welt am Montag mit. Damit liegen die Rechte an Texten und Kompositionen von Songs wie “Space Oddity,” “Life on Mars?,” “Heroes“ oder „Lazarus“ fortan bei Warners Verlagssparte, Warner Chappell. Deren Chef Guy Moot erklärte, das gesamte Team bei Warner Chappell sei „ungemein stolz, dass die Nachlassverwalter von David Bowie uns ausgewählt haben, einen der bahnbrechendsten, einflussreichsten und beständigsten Kataloge der Musikgeschichte zu pflegen.“

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Financial Times hatte schon Ende Oktober 2021 berichtet, dass die Erben des britischen Stars über einen Verkauf des Autorenkatalogs verhandeln. Damals war von einem möglichen Preis von rund 200 Millionen Dollar die Rede. Finanzielle Details wurden im Rahmen des nun erzielten Abschlusses wie üblich nicht mitgeteilt. Dem Branchenmagazin Variety zufolge beläuft sich der Preis aber nunmehr auf mehr als 250 Millionen Dollar.

Warner als logischer Partner

Für einen Anteil an bewährten Katalogen wird seit geraumer Zeit viel Geld bezahlt. Mehrheitlich verkaufen Künstler Autorenrechte oder Teile von diesen. So hat etwa Bob Dylan im Dezember 2020 seine Rechte an Texten und Kompositionen an mehr als 600 Werken an die Verlagssparte von Universal Music verkauft, während Paul Simon sich mit Sony Music einig geworden war. Neil Young wiederum trat 50 Prozent seiner Autorenrechte an den Fonds Hipgnosis ab, während der US-Verlag Primary Wave 80 Prozent der Autorenrechte von Fleetwood-Mac-Frontfrau Stevie Nicks übernahm. Auch jüngere Künstler wie die US-Bands The Killers und Imagine Dragons oder die Künstlerin Shakira haben den jüngsten Boom für Rechteverkäufe genutzt.

Für den bis dato wohl größten Verkauf eines einzelnen Künstlers hat derweil Mitte Dezember Bruce Springsteen gesorgt, indem er seine Autorenrechte und gleich auch die Rechte an seinen Aufnahmen an Sony Music verkaufte. Insgesamt soll Springsteen mehr als 500 Millionen Dollar für das Paket erhalten haben. Zunehmend reizt das Feld neben Musikunternehmen auch Finanzinvestoren wie KKR, Blackstone oder Apollo Global Management, die sich aus der Verwertung der Rechte ebenfalls langfristig beständige Einnahmen versprechen und viele Millionen investieren wollen oder dies schon getan haben.

Mehr zum Thema 1/

Ungeachtet der großen und zahlungskräftigen Konkurrenz galt Warner Music stets als Favorit, was den Zuschlag für Bowies Autorenkatalog betrifft. Im September vergangenen Jahres hatten die Erben des Künstlers schon eine ab 2023 komplett gültige Lizenz-Vereinbarung über die exklusive Vermarktung der seit 1968 entstandenen Aufnahmen Bowies mit Warner geschlossen. Mit dem Kauf des Autorenkatalogs ist Warner fortan Ansprechpartner für und Nutznießer von jedweder Verwendung von Bowies Songs – sei es in Form von Cover-Songs oder der Verwendung von Original-Aufnahmen, beispielsweise in Serien.

Das seit Juni 2020 wieder an der Börse notierte Musikunternehmen hatte erst kürzlich über neue Schulden 535 Millionen Dollar für Zukäufe eingesammelt. Ein Teil davon dürfte schon für die Übernahme des Labels 300 Entertainment verwendet worden sein, wofür Warner rund 400 Millionen Dollar gezahlt hat.