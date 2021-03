Corona-Impfstoff : Noch drei Monate warten auf Curevac

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Anfang bis Mitte des zweiten Quartals“ werde man die nötigen Daten für den Zulassungsantrag bei der europäischen Behörde EMA haben, wird gleichwohl versichert. Die Zulassung könne dann „sehr schnell“ erfolgen, so die Erwartung bei Curevac. Seit Anfang Februar leite man im Zuge eines rollierenden Verfahrens schon Daten aus präklinischen Studien an die EMA. Bei den Wettbewerbern habe es vom Antrag bis zur Erteilung der Zulassung vier bis sechs Wochen gedauert.

An der amerikanischen Technologie-Börse Nasdaq, wo Curevac seit dem vorigen Sommer notiert ist, sind die Anleger offenbar nicht so begeistert von dem Zeitplan. Curevac liegt deutlich hinter Biontech und Moderna zurück, die ihren Impfstoff ebenfalls auf Basis der mRNA-Technologie entwickelt haben und als Erste in Amerika und Europa im Markt waren. Während der Curevac-Kurs Anfang Dezember seinen bisherigen Höchstwert mit 151,80 Dollar erreichte, pendelte er zuletzt zwischen 80 und 100 Dollar.

Ein robuster und preisgünstiger Impfstoff

Curevac produziert selbst seit langem den eigenen Wirkstoff, hat allerdings bisher keine eigenen großen Kapazitäten, sondern musste mit Blick auf die nötigen Mengen mehrere Kooperationen abschließen. So plant der Chemiekonzern Bayer ein Werk in Wuppertal bis zum Herbst für die Produktion von Curevac-Impfstoff umzurüsten. Der schweizerische Pharmakonzern Novartis wird schon im zweiten Quartal mit der Produktion für Curevac beginnen, in einer neuartigen Hightech-Fertigungsanlage in Kundl in Tirol. Der Münchener Chemiekonzern Wacker startet in Amsterdam im Frühjahr mit der Auftragsproduktion und will bis Juli die Kapazität so erhöhen, dass im Jahr 100 Millionen Impfdosen hergestellt werden könnten. In einer ähnlichen Größenordnung baut Rentschler Biopharma im schwäbischen Laupheim Kapazitäten auf, um Curevac in der Massenproduktion zu unterstützen.

Insgesamt werde man dieses Jahr 300 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 produzieren können, heißt es von Curevac. Damit wird zunächst die EU beliefert. Es besteht eine Zusage über 225 Millionen Dosen und eine Option auf weitere 180 Millionen Dosen, allerdings über das Jahr 2021 hinaus. Zudem ist Curevac in Gesprächen für Lieferungen im Zuge der Covax-Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dabei geht es um Impfstoffe für ärmere Länder, die von den reicheren der insgesamt 190 an Covax beteiligten Länder bezahlt werden.

Da die Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung schon seit 2015 an Curevac beteiligt ist, fühlt sich das Unternehmen dem Ziel verpflichtet, nicht nur für die reichsten Teile der Welt Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Aus ebendiesem Grund wurde von vornherein darauf geachtet, dass ein robuster und preisgünstiger Impfstoff hergestellt wird. Stabilitätstests bezüglich der Temperatur, aber auch der Rüttelfestigkeit hätten sehr positive Ergebnisse gezeigt. Außerdem werde die Wirkung mit einer sehr niedrigen Dosierung erzielt.