Das Erfreuliche am Bestatterberuf ist, dass Beerdigungen ein krisensicheres Geschäft sind, weil die Kundschaft nicht entkommen kann. „Gestorben wird immer“, heißt es in der Branche. Dem statistischen Bundesamt zufolge sterben in Deutschland jedes Jahr seit 1956 zwischen 800.000 und knapp einer Million Menschen. Der höchste Wert wurde 1975 mit 989.649 Toten erreicht, im vergangenen Jahr waren es einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts zufolge „mindestens 980.000“ Sterbefälle.



Die leichten Schwankungen in den Jahren dazwischen liegen an vielen Effekten: Solange die Lebenserwartung steigt, sinken rechnerisch die Sterbefälle in einem Jahr. Die wachsende Einwohnerzahl Deutschlands mit einer zunehmend älteren Bevölkerung lässt die Zahl der Toten hingegen zunehmen. Eine große Rolle spielen auch saisonale Effekte wie Hitzewellen im Sommer und Grippewellen in den kalten Monaten.