Carl Icahn verlässt New York : Gordon Gekko zieht nach Florida

Der Unternehmensjäger Carl Icahn verlässt New York. In Pension geht er nicht. Fürchtet er, dass wir sonst „alle von Idioten geführt werden“?

Florida ist seit Jahrzehnten das Traumziel für Rentner aus New York. Natürlich stammen nicht alle der vielen Senioren in dem amerikanischen Bundesstaat aus New York. Aber es ist nicht ungewöhnlich, auf den Golfplätzen in Florida Stimmen mit Akzenten aus Brooklyn oder Queens zu vernehmen.

Norbert Kuls Freier Autor in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zu den ergrauten ehemaligen New Yorkern in Florida gehört bald auch die Wall-Street-Legende Carl Icahn. Der 83 Jahre alte Hedgefonds-Manager und Multimilliardär will seinen Erstwohnsitz und den Sitz seiner Beteiligungsgesellschaft von New York nach Miami verlegen. Aufs Altenteil will sich Icahn aber nicht zurückziehen.