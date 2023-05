Bosch will sein Autogeschäft weiter ausbauen und den Wärmepumpen-Boom für sich nutzen. In deren Produktion investiert der Konzern mehr als eine Milliarde Euro.

Arbeit an eine Bosch-Wärmepumpe in der Klimakammer am Werk in Wernau Bild: dpa

Der Technologiekonzern Bosch sieht bei der Elektrifizierung von Autos und Heizungen große Wachstumschancen in den kommenden Jahren. Der Umbau der Energiesysteme weltweit zum Klimaschutz sorge für Geschäftspotenzial, erklärte Bosch-Chef Stefan Hartung am Donnerstag. „Das Wachstum liegt nicht nur auf der Straße, auch wenn wir dort sehr erfolgreich sind.“ Die Nachfrage nach Wärmepumpen steige so stark, dass der europäische Markt in diesem Jahr um 20 Prozent wachse und der Umsatz bei Bosch mehr als doppelt so schnell steige. Das Wachstumstempo werde in den kommenden Jahren nicht nachlassen. Bosch will in Europa bis Ende der Dekade in die Produktion mehr als eine Milliarde Euro investieren, unter anderem in eine neue Fabrik in Polen.

Das Hauptgeschäft Automobilzulieferung, in dem der Stiftungskonzern Weltmarktführer ist, wird im kommenden Jahr umbenannt in „Bosch Mobility“ von „Mobility Solutions“ und neu aufgestellt. Mit rund 230.000 der gut 421.000 Beschäftigten weltweit an mehr als 300 Standorten in 66 Ländern ist die Sparte die größte der vier Unternehmensbereiche. Mobility wird künftig von einem Team von fünf Männern um Bosch-Geschäftsführer Markus Heyn mit eigener Geschäftsverantwortung geführt. Das immer wichtigere Angebot von Fahrzeug-Software soll damit enger mit der klassischen Zulieferung von Teilen und Systemen verzahnt werden.

„Wachstumstempo deutlich erhöhen“

„Software verändert nicht nur, wie wir Autos in Zukunft nutzen und erleben. Sie verändert auch, wie Autos entwickelt werden“, sagte Heyn. Als Software-Haus der Mobilität wolle Bosch weiteres Wachstum erschließen. Die Autoindustrie verstärke die Software-Entwicklung, ihr Anteil an der Entwicklung werde Ende des Jahrzehnts 30 Prozent ausmachen. Bosch rechnet mit einer Verdreifachung von Software-Applikationen im Auto. Die stark gewachsene Anzahl von Steuergeräten im Auto – bis zu 50 in einem Kleinwagen – müsse zugleich reduziert werden mithilfe durchgängiger IT-Architekturen.

Bis 2029 soll die Autozulieferung den Umsatz jährlich um rund sechs Prozent auf mehr als 80 Milliarden Euro steigern. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz trotz Chip-Mangel und lahmender Autoproduktion wechselkursbereinigt um zwölf Prozent auf 52,6 Milliarden Euro. Die operative Rendite habe mit 3,4 Prozent nach nur 0,7 Prozent im Vorjahr die eigenen Erwartungen übertroffen, erklärte Bosch-Finanzchef Markus Forschner.

Der Konzernumsatz war 2022 bereinigt um 9,4 Prozent auf 88,2 Milliarden Euro gestiegen, das Betriebsergebnis betrug 3,8 Milliarden Euro. Die Rendite erhöhte sich damit leicht auf 4,3 von 4,0 Prozent. Das laufende Geschäftsjahr werde sehr anspruchsvoll, sagte Forschner mit Blick auf ein Umsatzplus von 3,5 Prozent im ersten Quartal. Rohstoff- und Energiepreise blieben hoch. „Auch wenn die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anspruchsvoll bleiben, wollen wir unser Wachstumstempo deutlich erhöhen“, erklärte Konzernchef Hartung. Trotz mäßiger Konjunkturaussichten mit 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum weltweit will Bosch den Umsatz um sechs bis neun Prozent steigern. Die Rendite soll auf fünf Prozent klettern und sich der Zielrendite von mindestens sieben Prozent nähern.