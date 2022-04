Aktualisiert am

Autozulieferer in der Zange

Leoni, Mahle und andere : Autozulieferer in der Zange

Während Volkswagen, BMW und Co. trotz der Krisen klotzig verdienen, stehen ihre Lieferanten mit dem Rücken zur Wand. In der Autobranche ist ein Verteilungskampf entbrannt.

Motorenproduktion beim Zulieferer Mahle in Slowenien. Bild: Mahle GmbH

Die schwäbische Übersetzung wäre wohl: „Mir gäbet nix“ – wir geben nichts. Erst hatte der defizitäre Stuttgarter Autozulieferer Mahle in einem bemerkenswerten Schritt von den großen Autokonzernen finanzielle Hilfe gefordert. Gestiegene Material-, Energie- und Produktionskosten sowie gravierende Lieferkettenprobleme drückten das Unternehmen an die Wand, hieß es. Wenige Tage später legt Mercedes – ebenfalls aus Stuttgart – einen Quartalsgewinn von mehr als 5 Milliarden Euro vor. Und der Finanzvorstand Harald Wilhelm lässt, auf den Hilferuf Mahles angesprochen, seinen Lieferanten knallhart auflaufen. „Was die Profitabilität angeht: Jeder ist für sich verantwortlich“, sagte er.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Der seltene, öffentliche Schlagabtausch gibt einen Einblick in die Gemütslage von Deutschlands Leitindustrie. Immer härter ringt die Autobranche um eine Verteilung der Lasten aus Ukrainekrieg, Konjunkturschwäche und Inflation. Wie Mercedes auf Anfrage bestätigt, hatte sich Mahle zuvor schon schriftlich mit einem Brandbrief an seinen Großkunden gewandt, womit der als „Kolben-Mahle“ bekannte Hersteller die Position vieler Zulieferer auf den Punkt bringt. Volkswagen, Mercedes und BMW verdienen trotz sinkender Absatzzahlen prächtig.

Denn wegen des knappen Angebots an Neuwagen müssen sie kaum Rabatte gewähren. Viele Zulieferer stehen hingegen am Abgrund. Ihnen gelingt es kaum, steigende Kosten weiterzugeben. Warnungen vor einem Flächenbrand werden immer lauter.

Dabei war die öffentliche Wahrnehmung zuletzt ganz anders. Als nach Kriegsbeginn in der Ukraine über Nacht Bordnetze fehlten, die Zulieferer wie Leoni im Westen des Landes produzieren, eilten die deutschen Autokonzerne zu Hilfe. Unter Hochdruck wird seither die Fertigung „dupliziert“, werden Standorte in Rumänien, Tunesien oder Marokko ausgebaut. „Unsere Kunden unterstützen uns dabei“, sagte Leoni-Chef Aldo Kamper kürzlich der F.A.Z. VW hat sogar einen eigenen Sonderfonds für Ukrainehilfen eingerichtet, und auch BMW hat Mittel frei gemacht. Denn ohne die Bordnetze, die so etwas wie die Nervensysteme von Fahrzeugen sind, geht bei den Autoherstellern nichts mehr.

„Die Unterstützung der Zulieferer ist der Landesregierung wichtig“

Doch etliche Zulieferer wollen nun auch für andere Einschläge einen finanziellen Ausgleich haben. Seit 2020 hätten sich die Preise für Rohstoffe, Energie und Halbleiter teilweise verdreifacht, heißt es etwa von Bosch , dem größten Zulieferer der Welt. Die Folgen seien für die Autozuliefersparte des Stuttgarter Stiftungskonzerns gravierend: „Wir müssen uns auf anhaltend hohe Preise einstellen und die Preissteigerungen an unsere Kunden weiterverrechnen, um im Automotive-Geschäft in Zukunft profitabel sein zu können.“ Rückendeckung bekommen die Zulieferer von der IG Metall, die schon länger vor einem Wegbrechen der großenteils mittelständisch geprägten Lieferantenstruktur warnt.