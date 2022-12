Wacker-Chemie-Chef Hartel : „Wir jammern zu viel in Europa“

Die Chemieindustrie ist eine der energieintensivsten Branchen überhaupt. Gas ist für die Produktion essenziell. Die Chemieindustrie war es deshalb auch, die sich angesichts einer drohenden Gasmangellage in den vergangenen Monaten besonders laut zu Wort gemeldet hatte. „Die Situation ist nach wie vor absolut herausfordernd. Das sollten wir nicht vergessen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Münchner Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie, Christian Hartel, im Gespräch mit der F.A.Z. Es sei der Politik aber trotz aller anfänglicher Diskussionen gelungen, die hiesigen Gasspeicher zu füllen, so dass man in einer resilienteren Situation sei als noch vor einigen Monaten.

Dennoch: „Bis zum nächsten Winter muss noch viel passieren“, betonte Hartel. Zwar lande erstes Flüssiggas in Deutschland an, aber das werde nicht das Volumen aus der Pipeline Nord Stream 1 ersetzen. Zumindest derzeit blickt er jedoch etwas optimistischer auf die Versorgung. „Unsere Gasversorgung, insbesondere am größten Standort in Burghausen, verläuft bis dato ohne Einschränkungen“, sagte Hartel. Das Risiko größerer Engpässe schätzt der M-Dax-Konzern derzeit als gering ein.

Im Werk in Burghausen, das in Bayerns sogenanntem Chemiedreieck mit einigen Unternehmen aus der Branche liegt, habe man Anfang 2020 die Gasturbine durch ein effizienteres Modell getauscht und profitiere nun davon. Ohnehin waren energieintensive Industrien in Deutschland seiner Meinung nach schon immer sparsam. „Denn hierzulande war Energie noch nie billig“, sagte er mit Blick auf andere Länder, weshalb Energiesparmaßnahmen immer oben auf der Liste gestanden hätten.

Im Sommer habe man zwei Wochen lang das eigene Gaskraftwerk, das mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet, abgestellt und Strom zugekauft. „Ansonsten lässt sich allerdings in der chemischen Industrie schlecht Gas einsparen, ohne die Produktion herunterzufahren.“

Hartel warnte deshalb: „Mittel- und langfristig ist Energie auch ein Wettbewerbsthema.“ Flüssiggas sei im Einkauf mitunter doppelt so teuer wie Pipeline-Gas. „Wenn wir auch künftig eine Verdoppelung der Gaskosten sehen, ist das eine strukturelle Herausforderung für die Industrie.“

Deshalb sollten auch die bestehenden Atomkraftwerke weiterlaufen. Es handele sich um eine Notsituation, an der sich bis zum kommenden April, wenn die letzten drei Meiler vom Netz gehen sollen, wohl nichts grundlegend ändern werde: „Aus meiner Sicht müssen alle Kapazitäten am Netz bleiben, bis eine sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung gewährleistet werden kann.“

Wacker Chemie beliefert mit den eigenen Produkten von der Pharma- über die Bau- und Chipindustrie alle möglichen Industrien. Vor allem das Geschäft mit Polysilizium, das in Chips wie in Solarpaneelen verbaut wird, hatte sich in der Vergangenheit besonders stark entwickelt.

Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um 29 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, angesichts der gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik fiel das operative Ergebnis (Ebit) jedoch leicht auf rund 351 Millionen Euro. Aufs Jahr gesehen liege man aber über den Werten des Vorjahres.

Kritik an Förderprogrammen

„Wir laufen auf ein sehr starkes und erfolgreiches Jahr 2022 hinaus“, sagte Hartel. Eingetrübt hatte sich zuletzt das Geschäft mit Produkten für die Bau- und Textilindustrie. „Wir sehen eine nachlassende Dynamik“, sagte er mit Blick auf Europa. Wobei Wacker insofern gut aufgestellt sei, als dass die Materialien auch für energetische Sanierungen gebraucht würden. Dabei profitiere Wacker auch vom European Green Deal, einem Maßnahmen- und Förderkatalog, um die Klimaziele der EU zu erreichen.