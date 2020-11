Wachstum trotz Lockdown : Ikea profitiert auch in der Pandemie

Zuletzt lieferte der stationäre Einzelhandel hauptsächlich schlechte Nachrichten. Viele Geschäfte verloren Umsatz, die Kunden blieben aus, fast alle Händler traf die Corona-Pandemie. Für Ikea Deutschland ist die Situation anders: Der Möbelkonzern setzte im Geschäftsjahr vom 1. September 2019 bis 31. August 2020 rund 5,3 Milliarden Euro um.

Das entsprach einem Umsatzwachstum von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten stieg laut Ikea auf 20.125 Menschen bei voller Bezahlung. Staatliche Unterstützung etwa über Kurzarbeit nahm das Unternehmen nicht in Anspruch. Deutschland gilt als der größte Einzelmarkt für das schwedische Möbelhaus.

Obwohl Ikea mit dem Geschäftsjahr sehr zufrieden ist, sei das Jahr für den Möbelhersteller eine Herausforderung gewesen, sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland. Zwar startete das Jahr außerordentlich gut für Ikea. Kurz bevor die Bundesregierung den ersten Lockdown verkündete, schloss der Konzern jedoch alle Filialen. Vorübergehend verbuchte das Möbelhaus dadurch einen Umsatzeinbruch um 90 Prozent. „Am Ende war es aber doch ein sehr gutes Jahr“, sagte Balslev. Grund dafür sei die große Flexibilität im Unternehmen gewesen.

Transformation ins Netz

Denn auch nach Ladenschluss gingen weiter Billy-Regale über die virtuelle Theke. Ikea profitierte während des Lockdowns vor allem vom Online-Geschäft, das sprunghaft anstieg. Dabei galt der Möbelhändler früher als wenig online-affin. Zwar betreibt er schon lange einen Onlineshop, die Versandkosten galten jedoch viele Jahre als hoch, die Auswahl an Produkten als gering. Das Online-Geschäft machte in der Vergangenheit daher nur einen verschwindend geringen Anteil am Gesamtumsatz aus.

Der im Jahr 2018 verstorbene Ikea-Gründer Ingvar Kamprad soll sich mit dem Verkauf übers Netz schwergetan haben, zu Ikea kam man eben ins Geschäft auf der grünen Wiese. Als das Unternehmen vor zwei Jahren bekanntgab mehr in das Online-Geschäft investieren zu wollen, schätzten Experten das als zu spät ein. Reine Online-Möbelshops wie Westwing oder Home 24 machten den stationären Möbelhäusern längst Konkurrenz und mischten den Markt auf.

Spätestens in diesem Jahr ist die Transformation ins Netz gelungen: Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Ikea rund 861 Millionen Euro Umsatz über seine Online-Kanäle. Das entspricht einem Wachstum um mehr als 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil des im Internet erzielten Umsatzes kletterte im Vergleich zum vorangegangen Geschäftsjahr von 9,4 auf 16,2 Prozent. „Wir haben nach der Geschäftsschließung unseren Click & Collect-Service ausgebaut“, nennt Balslev einen Grund. Dabei können Kunden ihre Möbel online einkaufen, sie aber im Einrichtungshaus abholen. Auch in Zukunft will der Möbelkonzern weiter in die Digitalisierung investieren.

Damit reagiert Ikea auf einen Branchentrend in der Corona-Pandemie. Denn obwohl viele deutsche Konsumenten sparen und sich in Kurzarbeit befinden – die Nachfrage nach Möbeln galt während der Pandemie als hoch. Die Branche profitiere davon, dass Menschen mehr Zeit in der eigenen Wohnung verbringen, heißt es vom Verband der deutschen Möbelindustrie auf einer Pressekonferenz in diesem Jahr. Das Motto lautet: Wer viel Zeit Zuhause verbringen muss, will es dort schön haben.

Möbelhäuser machen dennoch weiter den meisten Umsatz

Im Falle von Ikea verbuchten vor allem Schlafzimmer- und Küchenmöbel ein zweistelliges Umsatzwachstum, auch Büroaustattung legte zu, da viele Kunden im Homeoffice arbeiteten. Immer häufiger kaufen Verbraucher dabei auch online ein. Das Handelsforschungsinstitut IFH Köln prognostizierte zuletzt, dass der Online-Anteil in der Branche bis zum Jahr 2024 auf 22,8 Prozent ansteigen wird, im Jahr 2019 waren es noch 13,9 Prozent. Davon profitiert auch die Konkurrenz. Der börsennotierte Online-Händler Home 24 hat erst am Montag seine Prognose erhöht. Das Unternehmen rechnet nun für das laufende Jahr mit einem Umsatzplus zwischen 38 und 42 Prozent statt bisher zwischen 25 und 35 Prozent.

Für Ikea heißt das aber nicht, Investitionen in Einrichtungshäuser zu stoppen. Denn noch immer macht das Möbelhaus dort den meisten Umsatz. In diesem Jahr eröffnete Ikea deshalb eine neue Filiale in Karlsruhe, zudem kamen in Berlin und Potsdam Planungsstudios dazu, in denen Kunden sich zu Einrichtungen beraten lassen können.

Der Schwerpunkt des neuen Geschäftsjahres soll insbesondere auf Nachhaltigkeit im Unternehmen liegen. „Daran halten wir gerade auch in diesen Zeiten fest“, sagt Balslev. So will das Möbelhaus am Schnäppchentag „Black Friday“ seinen Kunden die Möglichkeit geben, gegen einen Gutschein alte Möbel abzugeben, die dann gebraucht an neue Eigentümer gehen sollen. Damit stärkt Ikea freilich wiederum sein stationäres Geschäft: Für diesen Möbelverkauf müssen die Kunden nämlich erst einmal in eines der Einrichtungshäuser kommen.