Elektroautos sollen das Klima retten, aber derzeit halten sich Kunden in Europa mit Bestellungen zurück. Das spürt Europas größter Autohersteller Volkswagen mit Wucht. Inflation und verringerte staatliche Förderprogramme hätten dazu geführt, dass die Branche seit Jahresbeginn eine „langsamere Entwicklung“ sehe, hieß es am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Gleichzeitig kämpft VW mit Schwierigkeiten in der Logistik, nachdem zuvor ein Mangel an Halbleitern über Monate für Probleme gesorgt hatte. „Wir bewegen uns nun von einem Engpass bei Chips zu einem Engpass beim Transport“, sagte Finanzvorstand Arno Antlitz. Als Beispiel nannte er Amerika, wo Lastwagenfahrer für Transporte von Mexiko in die USA fehlten.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

In den Zahlen für das zweite Quartal, die VW am Donnerstag vorgelegt hat, schlägt sich die Nachfrageflaute bislang kaum nieder. Gegenüber der Vorjahreszeit ist der Gewinn gestiegen. Die Auslieferungen legten zu, weil die Wolfsburger wegen der besseren Chip-Versorgung einen Rückstau an Bestellungen abbauten. Mit Blick nach vorne wird VW aber vorsichtiger. Das Ziel, die Auslieferungen quer über alle Antriebsarten im Gesamtjahr von 8,3 auf 9,5 Millionen Stück zu steigern, könnte der Konzern reißen. Von 9 bis 9,5 Millionen Fahrzeugen ist jetzt die Rede. Der angepeilte E-Auto-Anteil wird aufgeweicht. Statt von 10 Prozent spricht VW nun von „8 bis 10 Prozent“. Anleger reagierten verschnupft. Die VW-Vorzugsaktie gab bis zum Nachmittag um gut 3 Prozent auf 119 Euro nach, während der Dax leicht zulegte.