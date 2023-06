Volkswagen will mit einem tiefgreifenden Umbau sein Geschäft widerstandsfähiger machen, die Rendite steigern und den niedrigen Aktienkurs nach oben treiben. „Die Automobilindustrie verändert sich in einem noch nie dagewesenen Tempo, wobei vor allem E-Mobilität und Digitalisierung die Zukunft bestimmen“, sagte Konzernchef Oliver Blume am Mittwoch anlässlich des Kapitalmarkttags von Europas größtem Autokonzern am Hockenheimring. Das Unternehmen müsse darauf regieren und die gesamte Steuerung seiner Marken neu ordnen.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Die Veranstaltung war mit Spannung erwartet worden. Denn VW hat derzeit unter Analysten und Investoren keinen besonders guten Stand. Den Konzern belasten Mängel in der Konzernsteuerung, Probleme in wichtigen Märkten wie China und Schwierigkeiten mit der Software-Entwicklung, einem erfolgskritischen Zukunftsfeld. Der Kurs der Vorzugsaktie ist daher schon lange unter Druck. Nach längerem Auf und Ab liegt er bei knapp 130 Euro, so viel wie vor sieben Jahren.

Jetzt will VW in die Offensive kommen und kündigt an, den Umsatz bis zum Jahr 2027 jährlich um 5 bis 7 Prozent zu steigern, stärker als zuletzt von Analysten erwartet. Die Rendite werde bis dahin 8 bis 10 Prozent erreichen, bis Ende des Jahrzehnts dann 9 bis 11 Prozent, kündigte Konzernchef Oliver Blume an. „Unser Fokus liegt auf Umsetzung, Geschwindigkeit und Leistung.“ Jede Marke bekomme klare Ziele für ihre Vorwärtsstrategie.

13 Prozent Rendite für Audi

Konkret soll die Premiummarke Audi mittelfristig 13 Prozent Rendite erreichen, nachdem sie zuletzt unter Druck geraten war und mit sinkenden Margen kämpfte. Zusammen mit Bentley, Bugatti und Ducati, mit denen Audi die Markengruppe „Progressive“ bildet, sollen es 14 Prozent werden. Porsche peilt 20 Prozent an, die Volumengruppe „Core“ um die krisengeschüttelte Marke VW 8 Prozent.

Für die Stammmarke hatte der Konzern zuletzt ein Effizienzprogramm angekündigt, dass das Ergebnis bis zum Jahr 2026 um 10 Milliarden Euro verbessern soll. Das sei eine Blaupause dafür, wie das Management auch andere Konzernteile „resilient und profitabler“ machen wolle, kündigte Finanzvorstand Arno Antlitz. „Jede Marke verantwortet strategische Renditeziele und verfolgt diese mit strukturierten Ergebnisprogrammen.“ Im Zentrum stehe die Strategie „value over volume“. Nicht mehr Wachstum um jeden Preis und möglichst hohe Absatzzahlen, sondern Profitabilität stehe im Fokus, eine Forderung, die der Kapitalmarkt schon lange erhebt.

Reputationsrisiken in China

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf den globalen Märkten. In China, das in dieser Woche auch wegen der Deutschlandreise von Ministerpräsident Li Qiang viel Aufmerksamkeit bekommt, erreiche VW derzeit 15 Prozent Marktanteil, rechnet Antlitz vor. VW wolle diese Position auch in Zukunft halten und investiere daher weiter stark in der Volksrepublik. Zuletzt waren die Marktanteile dort gesunken, vor allem im Geschäft mit E-Autos ist VW bislang ein Nischenanbieter.

Neben geschäftlichen Problemen drohen auch Reputationsrisiken, etwa in der Region Xinjiang, wo China die muslimische Minderheit unterdrückt und VW ein Werk betreibt. Um den Kapitalmarkt zu überzeugen, dass der Wolfsburger Konzern sich dort an alle Regeln hält, will Konzernchef Blume noch in diesem Jahr ein „unabhängiges Audit“ auf den Weg bringen – also eine Prüfung durch unabhängige Stellen. „Wir sind dafür in gutem Austausch mit unserem Joint-Venture-Partner“, sagt er. In Xinjiang ist das der lokale Partner Saic, mit dem VW zu gleichen Teilen am Werk beteiligt ist.

Technologisch sollen die VW-Ingenieure aufs Tempo drücken. Der zukünftige Baukasten für alle Elektroautos im Konzern, die Scalable Systems Platform, kurs SSP, soll noch vor dem Jahr 2028 erstmals mit einem SUV von Porsche an den Start gehen. Die Software-Sparte Cariad, ein schwieriger Problemfall im Konzern, wird restrukturiert. Gleichzeitig lotet VW die Möglichkeit aus, um in bestimmten Sparten externe Geldgeber an Bord zu holen. Schon im nächsten Jahr könnte sich die Batteriesparte Powerco für solche Partner öffnen, sagt Antlitz. Im zweiten Schritt sei ein Börsengang möglich, aber noch nicht beschlossen.

Den Kapitalmarkt will VW in Zukunft fortlaufend über die Fortschritte informieren. Der „Capital Markets Day“, der am Mittwochnachmittag im „Porsche Experience Center“ am Hockenheimring offiziell begann, sei nur der Auftakt für eine ganze Serie solcher Veranstaltungen, sagte Blume. „Heute ist ein sehr wichtiger und besonderer Tag für Volkswagen.“ Der 55 Jahre alte Manager hatte im vergangenen Herbst das Ruder von seinem Vorgänger Herbert Diess übernommen und sieht sich an vielen Fronten stark unter Druck. Mit dem neuen Steuerungsmodell könne VW nun die Themen „professionell und systematisch“ angehen, sagte er.