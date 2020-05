VW-Urteil am BGH : „Jetzt geht der Dieselskandal erst richtig los!“

Sein Gang war unsicher. Gestützt auf zwei Krücken ging Herbert Gilbert vorbei an den Justizbeamten an der Sicherheitsschleuse zum Gerichtssaal. Er fühlte sich enttäuscht und betrogen von Volkswagen, sagte er mit festem und trotzigen Blick in die vielen Kameras, die den Rentner aus Rheinland-Pfalz bei seinem Auftritt filmten. Gilberts Hände umklammerten fest die Griffe seiner Gehhilfen. Das war vor knapp drei Wochen, unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung des Bundesgerichtshofs (BGH) über seine Schadenersatzklage gegen Volkswagen.

Die Gemütslage hat sich geändert: „Das ist ein toller Tag, das ist ein tolles Urteil“, sagte Gilbert jetzt sichtlich zufrieden und deutlich entspannter als bei seinem ersten Auftritt am Montag nach der ersten Entscheidung der Karlsruher Bundesrichter, bei dem es um den Betrug von Volkswagen mit seinen Dieselmotoren und manipulierten Abgaswerten ging.

Mit dem von ihm erstrittenen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) hat Gilbert – wie sein Anwalt Claus Goldenstein sagte – „Geschichte geschrieben“. Der Rentner hatte 2014 einen VW Sharan gebraucht gekauft, in dem – wie sich später zeigte – die manipulierte Abgastechnik steckte. Der BGH entschied nun an seinem Fall, dass klagende Kunden ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können, sich dabei allerdings die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen müssen.

Für Gilbert ist diese Anrechnung ein „bitterer Beigeschmack“, er hätte gern den ganzen Kaufpreis zurückbekommen. Volkswagen kann mit dem Urteil leben: Mithilfe der Entscheidung will man in den noch anhängigen Verfahren Einigungen finden. Die Kosten hält man in Wolfsburg für überschaubar, von einem „Schlusspunkt“ ist die Rede. Klägeranwalt Goldenstein widerspricht: „Jetzt geht der Dieselskandal erst richtig los!“

Fast fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals ist Volkswagen damit vom BGH höchstrichterlich zu Schadensersatz gegenüber einem Kunden verurteilt worden. Die Richter bestätigten ein Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz, das Gilbert wegen der Abgasmanipulation bei seinem 2014 gekauften Fahrzeug 25.600 Euro Schadensersatz zugesprochen hatte. Volkswagen habe sich mit dem Verkauf der manipulierten Autos sittenwidrig verhalten, erklärte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters in Karlsruhe.

Dass die Manipulationen an der Software sittenwidrig gewesen sind, ist gegen Volkswagen damit höchstrichterlich festgestellt. Offen bleibt aber auch nach diesem Urteil die entscheidende Frage: Wie viel wusste der Vorstand von Volkswagen über die Manipulationen? Hat der frühere VW-Vorstandschef Martin Winterkorn sie gar selbst angeordnet?

Nichts vom Betrug gewusst?

Kläger Gilbert geht davon aus, dass die Chefetage in Wolfsburg eingeweiht war. Diese Behauptung habe er nicht ins Blaue hinein vorgetragen, sagte der Richter am Montag. Nach allem, was in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist die Annahme des Klägers also nicht unbegründet. Die Feststellungen von VW, nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Vorstand nichts vom Betrug gewusst, sind nach Ansicht des höchsten Gerichts „nicht ausreichend“.

Das Koblenzer Oberlandesgericht habe in seinem Urteil deswegen „in nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die grundlegende strategische Entscheidung in Bezug auf Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software“ bei VW von den „für die Motorenentwicklung verantwortlichen Personen, namentlich dem vormaligen Leiter der Entwicklungsabteilung, aber auch von den für Forschung und Entwicklung verantwortlichen Vorständen „wenn nicht selbst, so zumindest mit ihrer Kenntnis und Billigung“ jahrelang umgesetzt worden seien.