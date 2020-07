VW gegen Prevent : Ein Wirtschaftskrimi in der Autobranche

Mit Sitzbezügen fing alles an: Verladung von Sitzbezügen für den eGolf von VW in einer Prevent-Fabrik im Jahr 2016. Bild: Bloomberg

Der Konflikt zwischen Volkswagen und der Zuliefergruppe Prevent nimmt Züge eines handfesten Wirtschaftskrimis an. Von Erpressung ist die Rede, seit Montag tauchen Tonbänder illegal abgehörter Sitzungen bei VW auf, Briefkastenfirmen sollen eine Rolle spielen. Was ist da los?

Mitte April 2017 wurde ein Treffen von drei VW-Mitarbeitern und einem Vertreter der bosnischen Prevent-Gruppe abgehört, berichtete der „Business-Insider“ am Mittwoch. „Die Tonaufnahmen vermitteln den Eindruck, dass VW den Lieferanten monatelang in die Irregeführt hat.“ Bereits am Montag berichtete derselbe Online-Dienst, dass VW damals in einer geheimen Arbeitsgruppe unter dem Titel „Projekt 1“ überlegte, wie sich des ungeliebten Zulieferers entledigen könne. Insgesamt fast 50 Stunden dieser vertraulichen Sitzungen wurden angeblich mitgeschnitten. Der Streit zwischen VW und Prevent kochte da schon seit Jahren.